Izteka se predčasno glasovanje na referendumu o drugem tiru

Zadnji dan za sporočila o glasovanju v tujini na predsedniških volitvah

21. september 2017 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se predčasno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru. Na sedežih okrajnih volilnih komisij volivci lahko še do 19. ure predčasno oddajo svoj glas.

Predčasno glasovanje poteka tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Okrajne volilne komisije v teh dneh volivcem pošiljajo obvestila o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. Tudi če obvestila še niso prejeli, se lahko udeležijo predčasnega glasovanja, svojo istovetnost pa morajo v vsakem primeru izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik.

Za zavrnitev zakona mora več volivcev glasovati proti zakonu, poleg tega mora po ustavni ureditvi proti zakonu glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev.

Predsedniške volitve na tujem

Volivci, ki bodo na dan predsedniških volitev 22. oktobra začasno v tujini, lahko Državni volilni komisiji še v četrtek sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na enem izmed diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Za glasovanje se morajo prijaviti le volivci, ki v tujini prebivajo začasno, medtem ko volivcem, ki imajo v tujini stalno prebivališče, tega ni treba posebej zahtevati. Po pošti bodo namreč prejeli volilno gradivo z glasovnico, ki jo lahko vrnejo po pošti, ali pa glasujejo na enem izmed 32 diplomatsko-konzularnih predstavništev, kjer bo na dan volitev odprto volišče.

Po podatkih Državne volilne komisije je volivcev s stalnim bivališčem v tujini okrog 91.000. Približno 20.000 jih bo prejelo uradne prazne glasovnice, ki so namenjene volivcem iz bolj oddaljenih držav, predvsem zunaj Evrope.

Preostali volivci v tujini bodo glasovnice prejeli po 29. septembru, ko bodo izžrebali vrstni red kandidatov in glasovnice tudi natisnili.

G. C.