Poudarki Predčasno glasovanje v teku Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Referendum poteka o zakonu o drugem tiru. Tako nasprotniki zakona kot podporniki se zavzemajo za izgranjo drugega tira Divača-Koper, imajo pa različne poglede na izvedbo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Le še danes mogoče zahtevati posebne oblike glasovanja

Referendum o zakonu o drugem tiru

20. september 2017 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred nedeljskim referendumom o zakonu o drugem tiru je še danes, v sredo, mogoče zahtevati nekatere posebne oblike glasovanja, kot so glasovanje na volišču, dostopnem za invalide, na domu ali zunaj kraja stalnega prebivališča.

Danes se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. To lahko storijo, če ocenijo, da njihovo volišče, na območju katerega so vpisani v splošni volilni imenik, ni dostopno invalidom.

Isti rok velja tudi za tiste volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju.

Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na svojem domu. Te volivce bo v nedeljo obiskal t. i. leteči volilni odbor.

Prav tako morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to še danes, v sredo, sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji (DVK).

Tisti volivci, ki bodo na dan referenduma v tujini, kjer bodisi živijo bodisi so tam začasno, pa so se že morali prijaviti za glasovanje po pošti. Tisti, ki bodo v tujini začasno, so morali sporočiti tudi, če želijo glasovati na enem izmed diplomatsko-konzularnih predstavništev. Po podatkih DVK se je za glasovanje po pošti prijavilo 392 volivcev, za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa 147.

Medtem lahko volivci svoj glas do četrtka še vedno oddajo predčasno. To lahko storijo med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij. Glasovanje poteka tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Al. Ma.