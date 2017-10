Janša, Črnkovič in Krkovič od države zahtevajo 15 milijonov

Primer Patria na koncu zastaral

9. oktober 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Janez Janša, Ivan Črnkovič in Tone Krkovič, ki so bili v zadevi Patria najprej obsojeni na zaporno kazen, nato pa jim je bila vrnjena v ponovno sojenje, zaradi nezakonitega zapora od države terjajo skupno 15 milijonov evrov, poroča Radio Slovenija.

Sodišče je 5. junija 2013 odločilo, da so Janša, ki je bil v času nakupa finskih patrij premier, upokojeni brigadir Tone Krkovič in prokurist Rotisa Ivan Črnkovič krivi kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa patrij.

Janšo je obsodilo na dve leti zapora, Krkoviča in Črnkoviča pa na 22 mesecev. Vsi trije so dobili tudi po 37.000 evrov stranske denarne kazni. Sodbe je nato potrdilo višje sodišče, vrhovno pa je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti. Vsi so zato za nekaj časa pristali v zaporu na Dobu, ustavni sodniki pa so aprila 2015 sodbo razveljavili. Janezu Janši je morala že takrat država vrniti 37.000 evrov stranske kazni, ki jo je plačal zaradi obsodbe.

Sojenje v zadevi Patria bi se kasneje sicer moralo začeti še enkrat, a je medtem primer zastaral.

T. K. B.