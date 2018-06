Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Strokovnjaki so udeležencem pojasnili, kako pomembno je razviti podjetniške veščine že v času šolanja. Foto: Organizator Ministrstvo je v učne načrte uvrstilo osem kompetenc, med njimi je tudi podjetnost. Foto: Pixabay Dodaj v

Je podjetnost eden od ključnih ciljev izobraževanja?

Festival podjetnosti v izobraževanju

1. junij 2018 ob 20:26

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Na Brdu pri Kranju se je na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in Šole za ravnatelje na prvem Festivalu podjetnosti v izobraževanju srečalo več kot 200 predstavnikov šolstva in gospodarstva, ki si želijo, da bi vzpostavili razvojni dialog med šolstvom in zunanjimi deležniki.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič je spomnila, da sta bili besedi podjetništvo in podjetnost v izobraževalnem sistemu dolgo zapostavljeni, čeprav je po njenem mnenju ravno podjetnost eden od ključnih ciljev izobraževanja.

Čeprav se podjetnost označuje za neoliberalni koncept, jo sama vidi kot kompetenco osebnega razvoja: "Gre za potencial, ki ga mora slovenska družba na pravi način spodbujati."

Radi bi spremenili razmišljanje celotne družbe

Ministrstvo želi kompetence podjetnosti umestiti v izobraževanje in z njo opolnomočiti šolajoče se z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo znali uporabiti po končanem šolanju. Tako je ministrstvo sistemsko v učne načrte uvrstilo osem ključnih kompetenc, med katerimi je tudi podjetnost.

"Ampak v praksi vidimo, da veliko manjka predvsem pri znanju učiteljev, kako to prenašati na učence," je pojasnila vodja projekta YouthStart – spodbujanje podjetnosti za mlade in vodja festivala Maja Krušič Šega. Izpostavila je, da ne gre le za spreminjanje razmišljanja v našem šolskem prostoru, ampak v celotni družbi. Spremembe pa je po njenem mnenju najlaže doseči, če jih "soustvarjamo vsi vpeti v družbo, tako starši, učenci, učitelji, ravnatelji, gospodarstveniki, kulturniki".

Šest milijonov za razvoj nacionalnega modela

Sprva so se osredotočili na učence, dijake in študente, v novi finančni perspektivi pa na šole in opolnomočenje strokovnega kadra. Tako namenjajo šest milijonov evrov za razvoj nacionalnega modela umeščanja kompetenc podjetništva transverzalno v osnovnih šolah in gimnazijah, v strokovnih šolah pa tak model že imajo.

Hkrati so k razvoju povabili tudi zunanje deležnike, predstavnike gospodarstva, mladine in znanosti ter kulture, ki že imajo reference.

Gre za izmenjavo dobrih praks

Direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj namen festivala vidi v izmenjavi dobrih praks, v katerih lahko mentorji dobijo nove ideje. "Še posebej se nam zdi pomembno, da bi dobili tudi ideje, na kakšen način posodabljati klasični pouk, saj ne moremo staviti samo na obšolske dejavnosti," je poudaril.

Direktor Šole za ravnatelje Vladimir Korošec pa pravi, da mladi pogosto niso dovolj samoiniciativni in pokažejo premalo odločnosti za spremembe.

Sa. J.