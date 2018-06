Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Zmago Jelinčič je zaradi domnevnih groženj na sestanku parlamentarnih strank kazensko ovadil Mira Cerarja. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Jelinčič po srečanju s Šarcem: Pogovore bomo nadaljevali Dodaj v

Jelinčič zaradi domnevnih groženj kazensko ovadil Cerarja

Zapletlo se je na sestanku glede tožbe Hrvaške

21. junij 2018 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je premierja, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, zaradi domnevne grožnje kazensko ovadil. Do zapleta je prišlo na srednem sestanku parlamentarnih strank glede tožbe Hrvaške.



Jelinčič je sredno srečanje predčasno protestno zapustil in v izjavi za novinarje kot razlog navedel domnevne Cerarjeve grožnje. Cerar je takšne grožnje po koncu srečanja zanikal.

Prvak SNS-a je zanikal tudi Cerarjeve besede, da so se na srečanju glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve vsi strinjali. razpravo je sicer označil za zanimivo in z njegove strani "izredno utemeljeno z zgodovinskimi dejstvi". Nato pa je Cerar po Jelinčičevih besedah dejal "Pazi, kaj govoriš, lahko se ti kaj zgodi!". To je vzel kot grožnjo, "kajti če pridejo take besede iz ust najvišjega predstavnika države, čeprav v odhajanju, lahko človek vzame to zelo resno".

Jelinčič je v prijavi, ki jo je objavil spletni portal Požareport, navedel še, da ga je strah zanj in za njegovo družino. V petek se bo srečal še s policistom, s katerim se bosta dogovorila glede naslednjih korakov, je še povedal.

