Ustavna komisija zavrnila začetek postopka spremembe ustavnega zakona za zaščito NLB-ja

Strokovnjaki z različnimi mnenji

20. april 2018 ob 10:36,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavna komisija državnega zbora je zavrnila predlog za začetek postopka za spremembe ustavnega zakona za zaščito NLB-ja, ki sta ga predlagala SDS in NSi.

Na zahtevo SDS-a je bila seja zaprta za javnost. Člani komisije so se seznanili z mnenjem mednarodnih pravnikov in inštituta za ustavno pravo, ki sta predlagala, da državni zbor ne sprejme zakona, saj so deli v nasprotju z mednarodnim in slovenskim pravnim redom. Deli, ki jih ne bi bilo treba črtati, pa so po njihovem mnenju neučinkoviti. SDS je predlagal, naj se postopek spremembe ustavnega zakona vendarle začne izpeljevati s potrebnimi popravki.

O sklepih ustavne komisije se bo zdaj seznanil še državni zbor.

A. S.