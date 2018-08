Kako bodo po odločbi US-ja glede odvzema nezakonitega premoženja ravnali tožilci?

Do zdaj zaradi odločbe niso odstopili še od nobene tožbe

31. avgust 2018 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ali je po odločbi ustavnega sodišča, ki je prišla v obdobju sodnih počitnic in s katero je to razveljavilo tisti del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki je dopuščal uporabo zakona za nazaj, vse premoženje nezakonitega izvora uzakonjeno?

Odgovor na to še ni znan. Jasno je le, da tožilci po objavljeni odločbi še niso odstopili od nobene tožbe, prav tako nadaljujejo že začete finančne preiskave. Tudi sodišča niso sprejela nobene odločitve, ne na prvi stopnji ne v zadevah, ki so v pritožbi. Nekateri pa že opozarjajo, da je ustavno sodišče s to odločitvijo izničilo vsa dozdajšnja prizadevanja za odvzem premoženja, ki je bilo z nepoštenim ravnanjem pridobljeno v procesu lastninjenja.

Tožilstvo v do zdaj vloženih tožbah predlaga odvzem nezakonito pridobljenega premoženja v višini 30 milijonov evrov, pravnomočno je že bilo odvzetih pet milijonov.

Kako je z zadevami, ki so še na sodiščih?

Vodja civilno finančnega oddelka na specializiranem tožilstvu Barbara Lipovšek pravi, da imajo tožilci dve možnosti: ali sami odstopijo od tožbe ali pa odločitev prepustijo sodišču. "Vsak tožilec mora sam proučiti zadeve, ki so mu bile dodeljene, in v posamezni zadevi tudi sprejeti konkretno odločitev," pojasnjuje Barbara Lipovšek.

Verjetno ni pričakovati, da bodo tožilci kar sami odstopali od tožb. Bolj verjetno je, da bodo razlago odločitve ustavnega sodišča prepustili sodiščem.

Lipovškova napoveduje, da bodo vsekakor nadaljevali delo pri trenutno odprtih desetih finančnih preiskavah: "V vsakem primeru bo potreben ponovni izračun nesorazmerja ob upoštevanju izhodiščnega datuma, ki je 29. november 2011. Ob tem pa obstaja tudi možnost, da nesorazmerja v določenih primerih več ne bo." Torej nesorazmerje med izkazanimi prihodki in dejanskim premoženjem. Če tega ni, tudi ni suma na nezakonito pridobljeno premoženje. Na ta način bi lahko padla večina že vloženih tožb.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija