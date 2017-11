Kakšna bi bila Slovenija, če bi jo vodili otroci?

Ob dnevu otroka zaveze, da se otrokom čim bolj prisluhne

20. november 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Otroci so na današnji svetovni dan otroka simbolično prevzeli najvišje funkcije v državi, tako funkcije predsednika republike kot tudi vlade in državnega zbora.

Mlada ambasadorka Unicefa Arja Ela Hvala, ki je prevzela vlogo od predsednika republike Boruta Pahorja, je poudarila, da si želi živeti v državi, ki je prijazna do vseh. Pahor, ki je mlade funkcionarje gostil v svoji palači, se je zavezal, da jim bo tudi v prihodnje prisluhnil.

Podatek iz raziskave o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem Unicefa Slovenija in Mediane, da se dve tretjini otrok boji vojne, po Pahorjevih besedah zavezuje voditelje, da storijo vse, da bo imela generacija današnjih mladih mir in varnost. Če bo doseženo to, bomo lahko reševali tudi druge probleme, je prepričan.

V zvezi s podatkom, da samo sedem odstotkov vprašanih v raziskavi meni, da državni politiki upoštevajo mnenje otrok, pa je pojasnil, da je v svoji palači velikokrat gostil mlade in da je v svojem mandatu obiskal veliko šol. Tako bo tudi v prihodnje, je zagotovil.

Kot je poudarila Arja Ela, si želi živeti v državi, ki je prijazna do vseh, tako do otrok kot do njihovih staršev in starih staršev. Želi si tudi, da je v državi poskrbljeno za izobraževanje in zdravstvo.

Želijo si otroškega ministra

Začasna predsednica vlade Dora Pestotnik Stres je skupaj s premierjem Mirom Cerarjem iskala rešitve za različne probleme, tudi za vključenost otrok pri vodenju države. Tako bi denimo lahko imeli otroškega ministra, ki bi se zavzemal za pravice otrok, ter oddajo in časopis, ki bi govorila o otrokovih pravicah, je dejala.

S Cerarjem sta sprejela zavezo, da bosta še naprej delovala v prid otrokom in v smeri uresničitve agende 2030, da se v Sloveniji razpolovi stopnja otrok, ki živijo pod pragom revščine.

Premier je sprejel dodatno zavezo, da bo tudi v prihodnje deloval kot zagovornik otrok in med političnimi odločevalci pomagal krepiti zavedanje o pomenu odločitev za večjo kakovost življenja otrok.

Sedli tudi na županski in ministrski stolček

Vlogo predsednika DZ-ja Milana Brgleza je prevzela 11-letna Izabela Škornik. "Želimo si, da bo tudi naš glas slišan in da bodo politiki, ko bodo sprejemali pomembne odločitve, poslušali tudi nas, otroke," je dejala. Po njenih besedah je Brglez sprejel zavezo, da bo še naprej zagovornik otrok in bo pomagal pri ustanovitvi parlamentarne nadstrankarske skupine, ki bo delovala v korist otrok.

Mladi ambasador Unicefa Lovro Gliha je stopil v čevlje ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak. Ministrica mu je predstavila člane svojega kolegija, na direktoratu za invalide pa so mu podarili knjigo v braillovi pisavi, namenjeno slepim otrokom. "Ministrica je bila super, zelo sva se razumela in zdaj še bolj cenim delo, ki ga opravlja," je dejal Lovro v izjavi za medije.

Tit Šenk, ki je poleg vloge direktorja Unicefa Slovenija prevzel tudi vlogo ministra za izobraževanje, znanost in šport, pa se je v vlogi ministra zavzel za manj domačih nalog v šoli in manj stresa pri ocenjevanju.

Otroci so danes prevzeli tudi vloge županov v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Domžalah, Postojni, Kidričevem, Trbovljah, Radljah ob Dravi, Lukovici, Zagorju ob Savi in na Ptuju.

Velika večina zadovoljna z življenjem v Sloveniji

V Sloveniji je malenkost manj kot 70 odstotkov otrok zadovoljnih s svojim življenjem, medtem ko jih 3,1 odstotka ni, kaže raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji, ki sta jo pripravila Unicef Slovenija in Mediana.

Nekaj več kot polovica vprašanih meni, da učitelji in pedagogi upoštevajo njihova mnenja. Nekaj manj kot četrtina vprašanih rada hodi v šolo, medtem ko jih več kot tri četrtine v šolo ne hodi z največjim veseljem. Več kot 70 odstotkov jih tudi meni, da šola ni preveč zanimiva.

Le sedem odstotkov jih je dejalo, da državni voditelji upoštevajo njihovo mnenje. Prav toliko jih je menilo tudi, da njihovo mnenje upoštevajo župani.

Vsakemu 12. otroku na svetu gre slabše kot njegovim staršem

Glede na danes v New Yorku objavljeno poročilo Unicefa gre vsakemu 12. otroku na svetu slabše kot njegovim staršem. Za 180 milijonov otrok v 37 državah se je v zadnjih 20 letih povečala možnost, da bodo živeli v izjemni revščini, ne bodo obiskovali šole ali bodo umrli zaradi nasilja.

Današnji svetovni dan otroka, 20. november, je potekal pod geslom Vodenje bodo prevzeli otroci. V globalni akciji Unicefa so otroci za en dan prevzeli najpomembnejše vloge v državni in lokalni politiki, medijih, športu in kulturi, akciji pa se je pridružila tudi Slovenija.

Mednarodni dan otroka obeležuje dan, ko je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. Ta je opredelila številne otrokove pravice, denimo pravice do življenja, zdravja in šolanja ter pravico biti slišan.

T. H.