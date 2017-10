Še vedno je med nami 46.000 otrok, ki živijo pod pragom revščine

Unicef opozarja politiko

17. oktober 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji pod pragom revščine živi 46.000 otrok. "V času gospodarske rasti si je še bolj treba prizadevati za preprečevanje revščine in dvig kakovosti življenja otrok," opozarjajo na Unicefu.

17. oktober je svetovni dan boja proti revščini, ta pa ima izjemno poguben vpliv na življenja otrok po vsem svetu. "Slovenija pri tem ni izjema. Revščina je namreč v času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov močno zaznamovala tudi življenja otrok v Sloveniji," so poudarili pri slovenskem Unicefu.

Najnovejši statistični podatki kažejo, da se je prvič po gospodarski krizi stopnja tveganja revščine otrok zmanjšala, in sicer s 14,2 odstotka v letu 2015 na 11,9 odstotka v letu 2016. "To so zelo pomembni premiki, a ta odstotek še vedno predstavlja kar 46.000 otrok, ki v Sloveniji živijo pod stopnjo tveganja revščine."

Načrt: Zmanjšanje stopnje revščine za 50 odstotkov

Slovenija se je v okviru mednarodnega načrta Cilji trajnostnega razvoja zavezala, da bo do leta 2030 za 50 odstotkov zmanjšala stopnjo revščine otrok v Sloveniji, so spomnili v Unicefu Slovenija. To lahko politika stori tako, da zaščiti dohodke gospodinjstev, v katerih živijo najrevnejši otroci, izboljša dosežke na področju izobraževanja manj uspešnih učencev, spodbuja in promovira zdrav način življenja za vse otroke, jemlje resno subjektivno oceno dobrega počutja otrok ter da v središče politik, ki obravnavajo otroke, postaviti pravičnost in si prizadevati delovati v dobrobit otrok.

A. S.