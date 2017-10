Ogorčenje zaradi imenovanja Mugabeja za ambasadorja dobre volje

Zadolžen bo za nenalezljive bolezni

21. oktober 2017 ob 16:41

London - MMC RTV SLO

Mednarodna skupnost je ogorčena zaradi imenovanja zimbabvejskega samodržca Roberta Mugabeja za ambasadorja dobre volje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Med kritiki je tudi britanska vlada, ki je izbiro označila za "presenetljivo in obžalovanja vredno" glede na stanje človekovih pravic v Zimbabveju, ob tem pa opozorila, da bi kontroverzno imenovanje lahko zasenčilo delo WHO-ja. Imenovanje kritizira tudi opozicija v Zimbabveju in številne aktivistične skupine.

Po drugi strani pa direktor WHO-ja Tedros Adhanom Ghebreyesus hvali Zimbabve zaradi njegove zavezanosti javnemu zdravju. Kot je utemeljil Ghebreyesus, Zimbabve "postavlja obvezno zdravstveno zavarovanje in promocijo zdravstva v središče svoje politike, s katero skušajo zagotoviti zdravstveno zavarovanje za vse".

Ghebreyesus, sicer nekdanji etiopski zdravstveni minister, je prvi Afričan na čelu WHO-ja, na položaj pa je bil izvoljen maja z nalogo spopadanja z domnevno politizacijo organizacije. Ghebreyesus je v treh krogih za las ugnal britanskega protikandidata Davida Nabarra.

Ostre kritike

Mugabejevo imenovanje za ambasadorja dobre volje, položaj, na katerem bi 93-letni predsednik pomagal WHO-ju pri spopadanju z nenalezljivimi boleznimi, kot so srčni napadi, kapi in astma po vsej Afriki, je deležno ogromno kritik. Britanska vlada pravi, da je poteza WHO-ja še toliko presenetljivejša glede na sankcije ZDA in EU-ja proti njemu.

"Generalnemu direktorju smo izrazili svoje pomisleke," je povedal predstavnik Downing Streeta. "Čeprav Mugabe ne bo imel izvršilne vloge, pa obstaja tveganje, da bi njegovo imenovanje zasenčilo globalno delo WHO-ja na področju nenalezljivih bolezni."

EU in ZDA Mugabeja že leta kritizirajo zaradi zlorab človekovih pravic, nasilne represije in prirejanja volitev v Zimbabveju. Kritiki trdijo, da je zimbabvejski zdravstveni sistem pod Mugabejevim avtoritarnim režimom v popolnem razsulu - osebje je pogosto neplačano, zdravil in nujnih medicinskih pripomočkov pa nenehno primanjkuje, navaja BBC. Glavna opozicijska stranka MDC je imenovanje opisala za "smešno".

"Zdravstveni sistem v Zimbabveju je v obupnem stanju, tako da je to žalitev," je povedal predstavnik MDC-ja Obert Gutu. "Mugabe je uničil zdravstveni sistem. Potem ko je dopustil sesutje naših javnih bolnišnic, on s svojo družino hodi na zdravljenje v tujino, v Singapur." Mugabe, ki Zimbabveju vlada že 37 let, je sicer ob svoji častitljivi starosti vse bolj krhkega zdravja, zato so njegovi obiski zdravnikov pogostejši.

"Sramota za WHO"

"Glede na Mugabejevo sramotno prakso na področju človekovih pravic ga je imenovati ambasador dobre volje za kar koli prava sramota za WHO in za Tedrosa," pa je na Twitterju zapisal Iain Levine, programski direktor organizacije Human Rights Watch.

Nenalezljive bolezni so skokoma najpoglavitnejši vzrok smrti po svetu in zaradi njih vsako leto umre več kot 36 milijonov ljudi. Agencije Združenih narodov, kot so WHO, UNHCR in Unesco, sicer redno imenujejo ambasadorje dobre volje, da bi osvetlile točno določeno težavo in pritegnile pozornost javnosti. Najbolj znani so Unicefovi ambasadorji, med katerimi najdemo zvezdnike od Katy Perry in Angeline Jolie do Serene Williams in Novaka Đokovića.

K. S.