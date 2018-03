Kdaj na predčasne volitve? Pahor se posvetuje s poslanskimi skupinami.

Drugi dan posvetovanj

21. marec 2018 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik države Borut Pahor bo nadaljeval posvetovanja s poslanskimi skupinami o datumu predčasnih volitev in morebitnem mandatarju v še tem sklicu parlamenta.

Danes se bodo pri predsedniku republike Borutu Pahorju izrekli v poslanskih skupinah NSi-ja, Levice in nepovezanih poslancev (NP) ter poslanca narodnih skupnosti.

Predsednik republike Borut Pahor je v torek, ko se je DZ tudi seznanil z odstopom Mira Cerarja in je celotni vladi prenehal mandat, opravil prvi del posvetovanj glede mogočega datuma volitev in morebitnega predloga za novega mandatarja. Sestal se je z vodji poslanskih skupin SMC-ja, SDS-a, DeSUS-a in SD-ja. Torkovi pogovori so pokazali na različna stališča.

SDS bi lahko predlagal mandatarja za zamik

V SDS-u se zavzemajo za razpis predčasnih volitev na 10. junij, med možnostmi, da bi to dosegli, pa ne izključujejo niti predloga za novega mandatarja, je po posvetu pri predsedniku republike pojasnil vodja poslancev SDS-a Jože Tanko.

Pri tem je podobno kot vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer izpostavil državotvorne vsebine, ki jih želi DZ sprejeti do konca mandata. Med drugim gre za sprejem dopolnitve ustavnega zakona za zaščito NLB-ja ter postopke v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe.

Medtem pa sta se DeSUS-u in SD-ju na posvetu pri predsedniku republike zavzeli za čimprejšnje volitve, 20. ali 27. maja.

Tako predsednik republike kot poslanci imajo sicer možnost predlagati kandidata za novega mandatarja. Če mandatar ni izvoljen ali kandidata ne bo, pa predsednik republike razpusti parlament in razpiše predčasne volitve.

Pahor se je možnosti predlaganja mandatarja odrekel, je pa nepovezani poslanec Janko Veber v torek sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja, če mu bo le uspelo zbrati 10 poslanskih podpisov.

Al. Ma.