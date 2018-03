Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Predstavniki opozicije v studiu. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Kdaj na predčasne volitve? Dodaj v

Opozicija o odstopu predsednika vlade: "Skupaj so zakuhali težave, ki so jih zdaj ujele."

Soočenje na 1. programu TV Slovenija

20. marec 2018 ob 19:54,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako na odstop Mira Cerarja gleda parlamentarna opozicija? Predstavniki njenih strank, Anže Logar, Matej Tonin, Luka Mesec, Alenka Bratušek, so soočili mnenja v studiu TV Slovenija.

Državni zbor se je seznanil z odstopom premierja Mira Cerarja, s čimer je njemu in celotni vladi prenehal mandat. Predsednik republike Borut Pahor vodi pogovore z vodji poslanskih skupin o datumu naslednjih volitev, novega mandatarja v tem sklicu parlamenta ne namerava predlagati.

Po napovedanem odstopu, ki ga je Cerar naznanil že prejšnjo sredo, se je začelo tudi kazanje s prstom in medsebojno obtoževanje koalicijskih strank za nastale razmere in neizpeljane ukrepe.

V torek je TV Slovenija gostila pogovor z odhajajočim premierjem Cerarjem. Več tukaj.



Kaj pa opozicija? Voditeljica Vida Petrovčič je v studiu TV Slovenija povprašala, kaj je bilo po njihovem mnenju narejeno in kaj zamujeno v tem mandatu, kaj lahko pričakujemo na volitvah ... V studiu so bili Matej Tonin (NSi), Anže Logar (SDS), Alenka Bratušek (Stranka Alenke Bratušek, Nepovezani poslanci), Luka Mesec (Levica).

Zakon v zaščito Nove Ljubljanske banke

Prva tema je bil NLB. NSi je skupaj z SDS-om vložila ustavni zakon, ki bi prepovedal, da NLB plačuje za izide sodnih postkov na Hrvaškem; obenem daje Fursu podlago, da od hrvaških podjetij na slovenskem izterjajo morebitno škodo, ki bi nastala zaradi sodnih postopkov proti NLB-ju na Hrvaškem. Vsi predstavniki opozicije so se strinjali, da je treba ta zakon sprejeti. SDS in NSi z razlogom, da se ščitijo davkoplačevalci, saj NLB pod bremenom hrvaških odškodnin ne bo hotel nihče kupiti, Levica pa z razlogom, da se prepreči prodaja NLB-ja.

Odstop Cerarja in razno

Voditeljica je prisotne nadalje povprašala o "pravih razlogih" za odstop Cerarja. Tonin je dejal, da je razlog politična razbremenitev pritiska na SMC, saj "ob takšnih koalicijskih partnerjih resnično ne potrebuješ sovražnikov". "Za SMC je naredil dobro taktično potezo," je izjavil. Sama razlika v volitvah je le 14 dni, torej ni bistvena, je dodal.

O morebitnih koalicijskih povezovanjih je poudaril programsko sorodnost.

Po mnenju Bratkuškove je Cerar odstopil zaradi dogajanja okoli NLB-ja. "Iz dneva v dan se kaže, da sem imela prav," je komentirala.

Ob tem se ji zdi neokusno, da koalicija zdaj meče odgovornost z enega partnerja na drugega. Še posebej neokusno se ji zdi ravnanje DeSUS-a, ki je bil do zdaj praktično v vsaki vladi, vsakič pa dvigne roke in se dela, da ni odgovoren za nič slabega ali nepostorjenega v tem času.

Mesec je svoj pogled predstavil takole: "Cerar je odstopil zato, da zbeži pred odgovornostjo za težave, ki sta jih povzročila sam in njegova vlada." Odstop in očitki so vračanje udarca SD-ju in DeSUS-u, onadva pa kažeta s prstom nazaj, je naštel. "Vsi skupaj so zakuhali težave, ki so jih zdaj ujele." Pri tem je izpostavil stavko javnega sektorja, zaplete z drugim tirom.

Glede koalicije pa je dejal: šli bodo v tako povezavo, ki bo ustavila privatizacijo, izstopila iz Nata in na prvo mesto postavila revne.

Logar je o Cerarju dejal: Če je bilo tako hudo, da so morale te tri stranke iti narazen, potem morajo volivci narediti vse, da jih ne dajo več skupaj.

Logar se je odzval na izjavo, da "Slovenija zdaj res potrebuje levo vlado". Poudaril je, da je Slovenija v skoraj 30 letih imela le 6,5 leta desnih vlad, ob tem, da še zdaj na levici vidimo veliko kregarijo. "S tem je treba narediti prelom," je izjavil. Končno je treba v Sloveniji doseči vsaj enakomerno menjavanje levih in desnih vlad. To je namreč eden ključnih vzvodov zavor in ravnovesij, zamenjava političnih garnitur, da se ohrani higiena in doseže razvojni preboj. Ni samo ena ideologija in prava pot, več jih je, je poudaril, volilno telo pa izbere svojo.

Al. Ma.