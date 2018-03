Klasično cestninjenje in cestninske postaje se dokončno poslavljajo

Po novem bodo težka vozila morala imeti napravo DarsGo

31. marec 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob polnoči bodo cestninske postaje na avtocestah okenca za vedno zaprle, zapornice pa bodo dvignjene.

Dars bo prvič vklopil sistem elektronskega cestninjenja za tovorna vozila, v prihodnjih mesecih pa tudi odstranil večino cestninskih postaj.

Ob polnoči bodo ukinili klasično zaračunavanje cestnine za vsa domača in tuja težka vozila na slovenskih avtocestah. Po novem bodo morala ta vozila imeti napravo DarsGo, ki stane 10 evrov in ki bo komunicirala z mrežo terminalov na avtocestnem križu, ti pa bodo spremljali število kilometrov, ki jih bo vozilo prevozilo. Cestnina se bo nato zaračunala samodejno, njena višina pa bo odvisna tudi od količine izpuhov, ki jih bo posamezno vozilo izpustilo v zrak.

Direktorica cestninjenja na Darsu Branka Videtič ob tem poudarja, da je na njihovi spletni strani na voljo izračun cestnine, kjer lahko vsi uporabniki preverijo, kolikšen znesek bodo morali plačati glede na relacijo vožnje in glede na posamezen tip ter emisijski razred vozila. Tako bo vsak uporabnik lahko vnaprej vedel, koliko dobroimetja potrebuje.

Globe za neuporabo ali nepravilno uporabo sistema so različne in znašajo med 800 in 1.000 evri za voznika tovornega vozila, 800 evrov naj bi za prekršek plačala tudi odgovorna oseba, medtem ko bodo samostojni podjetniki in pravne osebe kaznovani z globo v višini 1.200 oziroma 2.000 evrov.

Sistem podoben avstrijskemu

Na Darsu ob uvedbi novega sistema ne pričakujejo večjih zapletov, tudi med tujci ne, saj kot pravi Videtičeva je sistem zelo podoben avstrijskemu, ki ga večina avtoprevozniških podjetij že pozna.

Bodo pa težave povzročili zamudniki, ki si, čeprav jih pozivajo že vse od novembra, naprav DarsGo še niso priskrbeli. Srečo pa imamo, da je pred nami podaljšan praznični konec tedna in prepoved vožnje tovornih vozil, tako da lahko prave zaplete pričakujemo šele v torek zjutraj.

Po uvedbi elektronskega cestninjenja bodo postopoma odstranjene tudi cestninske postaje, velik del že v letošnjem, preostanek pa v prihodnjem letu.

Robert Škrjanc, Radio Slovenija