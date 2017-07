Klemenčičevi Jankoviću: Zakon je bil doslej za vse enak, z vašim primerom se praksa spreminja

Sodnica ni ravnala v skladu s sodno prakso, pravijo na ministrstvu

13. julij 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za pravosodje je pregledalo tožilsko poročilo o postopku zoper Zorana Jankovića in sporočilo, da dokler odredba o uničenju prisluhov ni pravnomočna, o uničenju ni moč govoriti.

Specializirano državno tožilstvo je ministrstvu poslalo pisno poročilo v zvezi z primerom domnevnega zastaranja v zadevi ljubljanskega župana Jankovića, sledil pa je tudi sestanek s tožilci. "Ministrstvo zaključuje, da v konkretnem primeru do pravnomočne odločitve sodišča ni mogoče govoriti o uničenju, še manj pa o izločitvi dokazov oziroma ustavitvi konkretnega kazenskega pregona zoper konkretnega osumljenca," so zapisali.

Poleg tega so ocenili, da odločitev preiskovalne sodnice v konkretnem primeru odstopa od dosedanje sodne prakse. "Ne odločbe ustavnega sodišča, ne druge okoliščine ne dajejo podlage za očitek tožilki, da bi se mogla in morala zavedati, da glede na vse dejanske in pravne okoliščine primera zamuja domnevno prekluzivni zakonski rok. Povedano drugače: osumljeni je na novinarski konferenci 11. julija izjavil, da je zakon za vse enak. Tudi zanj. V tem delu ga mora pravosodno ministrstvo, glede na doslej dostopne podatke, dopolniti oziroma popraviti. Zakon je bil doslej za vse enak, prav z njegovim primerom pa se sodna praksa na prvi stopnji spreminja," so dodali.

Pripravljeni na spremembo zakonodaje

Hkrati so pristavili, da s sodnico ne polemizirajo o njeni odločitvi, zgolj pojasnjujejo posledice in da bodo, če bo odločitev potrjena na drugi stopnji, spremenili zakonodajo, "saj bi takšna interpretacija zakonskih določb nesporno in nesorazmerno omejila preiskavo in pregon vseh zahtevnih oblik kriminalitete".

So pa izpostavili, da so se s tem primerom znova pokazale pomanjkljivosti predkazenskega postopka, ker v konkretnem primeru "državni tožilki ali vodji specializiranega državnega tožilstva ni mogoče očitati odstopanja od ustaljene in sprejete prakse, ki je pogojena tudi z zunanjimi dejavniki, vključno z odnosom znotraj in med organi odkrivanja in pregona".

Pravosodni minister Goran Klemenčič je zato novemu generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi in vodji Specializiranega državnega tožilstva Hariju Furlanu naložil sprejemanje ustreznih postopkovnih ukrepov in sredstev, "ki omogočajo tudi hitrejši potek postopka in sprejemanje državnotožilskih odločitev", uresničevanje teh ciljev pa bodo tudi spremljali in odstopanja sankcionirali.

A. Č.