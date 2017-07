Janković: Nimam slabe vesti, razmislil bom o tožbah

Napoveduje prihod zanimivega obdobja

11. julij 2017 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je glede sodnega primera farmacevtke, od katere naj bi zahteval spolne usluge v zameno za službo, pojasnil, da je vedno dvigoval pošto in redno hodil na zaslišanja. Razmislil bo tudi o tožbah, ko se bodo postopki končali.

Preiskovalna sodnica je v enem od sodnih primerov proti Jankoviću, ki slonijo na prisluhih, odredila izločitev in uničenje dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem, in sicer ker je tožilka zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo. Specializirano državno tožilstvo je napovedalo pritožbo na odločitev preiskovalne sodnice. Janković pa je poudaril, da ni storil nobenega kaznivega dejanja.

"Zakonodaja je za vse enaka. Svojo pošto dvigujem redno, še nikoli se nisem izgovoril glede prihoda na sodišče," je dejal in spomnil, da bo septembra minilo pet let od hišne preiskave pri njem doma in da je bila škoda, ki mu je bila zaradi celotnega postopka storjena, velika. Prepričan je, da bo na koncu pravica zmagala, je pa opozoril, da so bili na jutro hišne preiskave - še pred policijo - "naključno" pred njegovo hišo že novinarji s kamerami.

Pričakuje, da bodo do konca leta vsi odprti primeri na sodiščih zoper njega končani in napovedal, da prihodnje leto prihaja zanimivo obdobje. Po koncu njegovih primerov na sodišču pa bo razmislil o ukrepih proti osebam, ki so krivo pričale ali celo zlorabile položaj.

Niz preiskav in odredb

Kriminalisti so sicer ljubljanskemu županu prisluškovali od 18. aprila 2014 do 18. oktobra 2014. Razlog za prisluškovanje so bile izjave priprtega nekdanjega direktorja Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL) Ranka Mimovića glede domnevnega jemanja podkupnin, izplačil gotovine županovemu sinu Juretu Jankoviću ter prenakazil denarja na bančni račun družbe Patera.

Mesečno so se nato izdajale nove odredbe, ukrepi pa so se podaljševali in širili na druge osebe. Na podlagi prisluškovanja je tožilstvo začelo preiskovati še domnevno nezakonito posredovanje in zlorabo položaja.

Janković naj bi namreč na podlagi obiska predstavnika podjetja KPL poklical direktorja ljubljanskega javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) in mu naročil, naj spremeni razpisne pogoje za izbiro izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na Rakovi Jelši. Janković je pred časom sicer javno povedal, da je res posredoval, a zato, ker je bil razpis pisan v prid enemu od ponudnikov.

Prav tako so se pojavili sumi, da naj bi ljubljanski župan od farmacevtke zahteval spolne usluge v zameno za redno zaposlitev v ljubljanskem Javnem zavodu Lekarna Ljubljana.

Zaradi njih so kriminalisti 17. decembra 2015 na Mestni občini Ljubljana in v prostorih Lekarne Ljubljana izvedli hišni preiskavi. Policija je kazensko ovadbo tožilstvu podala septembra lani, državna tožilka pa je zahtevo za preiskavo podala aprila letos, kar pa je bilo po besedah Jankovićevega odvetnika prepozno. Sodnica je ugovor sprejela in prisluhe izločila.

Preiskovalna sodnica je še ugotovila, da tožilka Blanka Žgajner tudi še vedno ni vložila zahteve za preiskavo v zadevi, ki jo je prvotno obravnavala, in sicer v zvezi s prejemanjem podkupnine iz KPL-ja.

A. Č.