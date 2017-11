Kljub sklepu vlade o ukinitvi volonterskih pripravništev ostaja področje pomanjkljivo urejeno

Mednarodni dan pripravništev

10. november 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je vlada decembra 2014 sprejela sklep, da volonterska pripravništva ne smejo biti razpisana, je bil po oceni predsednice sindikata Mladi plus Tee Jarc narejen pomemben korak v smeri prepovedi tovrstnih pripravništev, vendar od takrat vlada ni zmogla nadaljnjih korakov, da bi sklep opredelili tudi zakonsko in mladim omogočali plačana pripravništva, je še poudarila ob mednarodnem dnevu pripravništva.

Sindikat Mladi plus opozarja, da je, tudi po sklepu vlade o prepovedi razpisov volonterskega pripravništva, to področje še vedno pomanjkljivo urejeno. Od vlade pričakujejo predvsem transparentne informacije o realiziranih ukrepih v zadnjih dveh letih in zakonsko prepoved volonterskih pripravništev.

Vlada je junija 2015 pripravila analizo opravljanja pripravništva v Sloveniji, v kateri naj bi predstavila pregled problematike, hkrati pa so si ob tem zadali cilje in predloge za ureditev pripravništev v Sloveniji. "Zdaj, po več kot dveh letih in iztekih vseh rokov za implementacijo ukrepov, želimo pridobiti odgovore, kaj od začrtanih ciljev se je uresničilo in kateri so nadaljnji ukrepi za ureditev področja pripravništev," je poudarila.

Volonterstvo ostaja v zakonu

V sindikatu ugotavljajo, da je na nekaterih področjih prišlo do sprememb področnih zakonov, in sicer na dva načina: da je opravljanje volonterskega pripravništva postalo prepovedano in da opravljeno pripravništvo ni več glavni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. Do slednjega lahko po novem pridejo mladi z ustreznimi "delovnimi izkušnjami". Kljub temu mladi težko pridejo do potrebnih delovnih izkušenj, saj gre večinoma za zaposlitve v javnem sektorju, kjer je zaposlovanje še vedno omejeno. Prav tako je po novem možnost opravljanja volonterskega pripravništva izbrisana iz zakona o urejanju trga dela, a so tovrstna pripravništva še vedno dovoljena v zakonu o delovnih razmerjih, je dejala.

V sindikatu najslabše ocenjujejo področje pravosodja, kjer se še vedno razpisujejo volonterska pripravništva, pri čemer imajo ti pripravniki morda plačan samo prevoz in malico, čeprav bi moralo ministrstvo za pravosodje pripraviti spremembe zakona do konca leta 2015.

Zbirajo mnenja o delodajalcih

Jarčeva je še opozorila na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki zaradi pomanjkanja sredstev ne razpisuje več pripravništev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. "Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč jasno določa, da mora ministrstvo vsaj enkrat letno razpisati takšna pripravništva, česar pa odgovorni niso storili že od leta 2014, kar predstavlja nedvoumno kršitev zakona, za kar na ministrstvu ne odgovarjajo," je poudarila Jarčeva.

Zaradi vsega tega se je sindikat danes pridružil svetovni kampanji Transparency at Work, kjer prek spletne platforme do konca novembra zbirajo mnenja mladih o delodajalcih. "S tem želimo prepoznati, kateri delodajalci nudijo kakovostna in plačana pripravništva in dostojno delo," je še dodala Jarčeva.