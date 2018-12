Kljub več opozorilom dekani na ljubljanski univerzi prejemajo tudi položajni dodatek

Na univerzi odgovarjajo, da je zakonodaja nejasna

7. december 2018 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dekani na ljubljanski univerzi so v nasprotju z mariborsko in primorsko zaposleni kot visokošolski učitelji, zato prejemajo tudi položajni dodatek, čeprav jih Računsko sodišče opozarja na nezakonito prakso.

Računsko sodišče je na nepravilnosti prvič opozorilo že leta 2008. Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je za POP TV dejal, da takšna praksa, ki posameznemu dekanu prinese do 5000 evrov bruto letno, za Računsko sodišče ni sprejemljiva. Priznal je, da gre za enega redkih primerov, ki jih Računskemu sodišču ni uspelo urediti, ker ljubljanska univerza ne posluša.

Na Univerzi v Ljubljani pa menijo, da je zakonodaja nejasna in da takšna praksa ni nezakonita. Rektor Igor Papič se je z Veselom dogovoril za sestanek, ki bo v sredo naslednji teden in na katerem bosta poiskala ustrezne rešitve za večletno neurejeno stanje na tem področju. Na sestanek bo vabljen tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.

Do zdaj so jih sicer trikrat opozorili že z Računskega sodišča, večkrat tudi z ministrstva za izobraževanje, na kršitev zakona pa je na seji senata ljubljanske univerze že leta 2016 opozoril tudi eden od dekanov, še poroča POP TV.

A. S.