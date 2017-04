Koalicija neenotna glede gradbene zakonodaje, CSD-jev in pravic pacientov

DeSUS in SMC imata do predloga še pomisleke

25. april 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 25. april 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski partnerji tudi po sestanku vrha koalicije ostajajo neenotni. Reorganizacija centrov za socialno delo sproža pomisleke pri DeSUS-u in SMC-ju, SD pa ni naklonjen noveli zakona o pacientovih pravicah.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in vodja poslanske skupine Franc Jurša sta po koalicijskem vrhu dejala, da se pri predlagani reorganizaciji centrov za socialno delo v DeSUS-u bojijo centralizacije, saj nekatera okolja izgubljajo določene pristojnosti. Kljub temu pa je Erjavec optimističen glede iskanja ustreznih rešitev, čeprav pričakuje naporne pogovore.

Sicer pa je predsednik vlade Miro Cerar že pred sestankom dejal, da od ministrice za delo Anje Kopač Mrak pričakuje pojasnila glede zakonodaje za večjo prožnost trga dela. Ministrica je pojasnila, da sprememb zakona o delovnih razmerjih ministrstvo ne bo predlagalo, saj bi tvegali spor s sindikati. Če pa bi stranke želele spremembo zakona, je to po njenih besedah mogoče storiti v DZ-ju.

Tudi Erjavec si želi fleksibilnejše delovne zakonodaje, da bi bilo naše gospodarstvo bolj konkurenčno, a je, kot pravi, treba najti dober kompromis med fleksibilnostjo in varnostjo delavcev. Meni pa, da bi predlog spremembe zakonodaje morala pripraviti ministrica, saj to področje sodi v njen resor. Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han pa je takšne zahteve do ministrice pospremil z besedami: "Izgleda, da se veliko pričakuje od določenih ministrov, od nekaterih pa relativno zelo malo ali nič."

Tudi SD ima svoje pomisleke

Novela zakona o pacientovih pravicah je tudi razdelila koalicijo, saj sta imeli nanjo pripombe tako DeSUS kot tudi SD. Iz obeh strank bodo ministrici za zdravje svoje pripombe na novelo poslali do 5. maja. Pri tem je Han dejal, da bi te spremembe morala reševati stroka s pravilnikom. Ministrica je SD-ju sicer že poslala pojasnila, a jih, tako Han, z njimi ni pomirila.

Koalicijski partnerji ostajajo deljenega mnenja tudi o predlagani spremembi gradbene in prostorske zakonodaje, ki jo je predstavila ministrica za okolje Irena Majcen. Tudi te spremembe bodo ponovno obravnavali po prvomajskih praznikih, je povedal Erjavec, ki pa ga veseli, da pri spremembah ni nobenih konceptualnih razlik, zato pričakuje, da bo zakonodaja v državni zbor vložena v juniju.

Je pa Erjavec zadovoljen z zagotovilom ministrice za finance Mateje Vraničar Erman, da bo regres upokojencem izplačan s 1. julijem.

L. L.