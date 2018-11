Koalicija skuša uskladiti proračun

Vseh obljub iz koalicijske pogodbe ne bo mogoče uresničiti

17. november 2018 ob 12:03

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Osrednja tema na vrhu koalicijskih strank je rebalans proračuna za prihodnje leto, DeSUS in SAB bosta zagovarjala boljši položaj upokojencev, SD več izdatkov za zdravstvo, SMC pa zanima, kje bo Slovenija dobila 200 izgubljenih madžarskih milijonov za drugi tir.

Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin ter generalni sekretarji na vladi razpravljajo o noveli zakona o izvrševanju proračuna, rebalansu proračuna ter pogajanjih s sindikati javnega sektorja. Finančni minister Andrej Bertoncelj je ob prihodu na koalicijski vrh povedal, da prihajajo s predlogi ter da pričakuje konstruktiven pogovor.

SD: Za izpolitev koalicijske pogodbe imamo štiri leta

Predsednik SD-ja Dejan Židan od vrha pričakuje dogovor. "SD ne bo izsiljeval, imamo pa koalicijski sporazum, ki ga je nemogoče uresničiti v enem letu. Na razpolago imamo štiri leta in tako se bomo tudi obnašali," je dejal in zatrdil, da se ne bodo pogajali preko medijev. "Nobenega razloga tudi ni, da se obnašamo, kot da so čez tri mesece volitve," je prepričan. Židan je sicer kot glavno prioriteto v prihodnjem letu izpostavil zdravstvo. "Ne smemo dovoliti, da se ljudem, ki so v resnici zelo bolni in čakajo predolgo, možnost preživetja zmanjšuje," je posvaril.

Alenka Bratušek je povedala, da v SAB-u ne bodo odstopali od izboljšanja statusa upokojencev. Proračun in rebalans sta vedno najpomembnejša akta vsake vlade, je pa odgovornost finančnega ministra in premierja v tem delu največja, je poudarila Bratuškova.

Tudi vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša je poudaril, da v stranki ne bodo odstopali od izboljšanja statusa upokojencev, med drugim v zvezi z letnim dodatkom upokojencev ter usklajevanjem pokojnin. Karl Erjavec je že večkrat izpostavil pričakovanje, da temu namenijo približno toliko denarja kot izboljšanju statusa javnih uslužbencev.

Predsednik SMC-ja Miro Cerar pa je glede proračuna izpostavil dogovor, ki ga je na zahtevo njegove stranke dosegel na srečanju s premierjem Marjanom Šarcem pred dnevi, da ne bodo posegali v status najranljivejših skupin. Tovrstne posege je namreč predvideval eden od zadnjih osnutkov novele zakona o izvrševanju proračuna, ki je prišel v javnost. Cerar sicer pričakuje tudi odgovor, kje bodo našli 200 milijonov evrov, ki bi jih za gradnjo drugega tira prispevala Madžarska, ki se iz projekta očitno umika.

Šarec: Vlada bo obstala, če bo potrjen rebalans

Šarec je sicer v petek ocenil, da bo vlada obstala le, če bo potrjen rebalans proračuna. "Če pa ne bo potrjen, bomo šli domov in bodo prišli drugi," je dejal.

Medtem je pri snovanju proračuna uganka tudi strošek za izboljšanje položaja javnih uslužbencev. Pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja intenzivno potekajo. Začetek decembra, ko so napovedane stavke in protestni shodi vrste sindikatov, je namreč vse bližje, vladna stran pa si želi pogajanja čim prej končati tudi zaradi določitve proračunskih odhodkov za prihodnje leto.

Pred koalicijskim vrhom so tako v petek za pogajalsko mizo vztrajali do poznih ur. Z nobeno od treh stavkovnih sindikalnih skupin, s katerimi so se ločeno pogovarjali, zaenkrat še niso dosegli dogovora. Prav tako ne s policijskima sindikatoma, ki sta za ponedeljek napovedala zaostritev stavke, ki že poteka.

Najbližje naj bi sicer bili s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, medtem ko sta z dvema zdravstvenima sindikatoma ter koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška nova sestanka predvidena za ponedeljek.

Sodeč po petkovih izjavah nekaterih sindikalnih predstavnikov, pa je nadaljnji potek pogajanj odvisen tudi od koalicijskega vrha. Prvotna vladna ponudba sindikatom naj bi bila vredna 234 milijonov evrov.

