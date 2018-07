Koalicijska pogajanja naj bi se nadaljevala s kadrovskim razrezom

Znana bo odločitev Levice

10. julij 2018 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pogajanja o osnutku koalicijske pogodbe potekajo naprej, tokrat naj bi bil na mizi kadrovski razrez, znano pa bo tudi postalo, ali v koaliciji pod vodstvom Marjana Šarca lahko pričakujemo Levico.

LMŠ je v ponedeljek morebitnim koalicijskim partnerjem SD-ju, SMC-ju, NSi-ju, SAB-u in DeSUS-u predal predlog koalicijske pogodbe. Tega so konec tedna dopolnili s predlogi, o katerih so se uskladili pretekli teden.

Iz posameznih strank je bilo sicer v ponedeljek slišati, da z besedilom predloga koalicijske pogodbe še niso popolnoma zadovoljni, pri ključnih temah naj bi manjkali predvsem zneski, roki in izračuni. Morebitni partnerji ostajajo optimistični, saj menijo, da bodo na tokratnem srečanju lahko podrobnosti uskladili vsaj v tolikšni meri, da bodo lahko v nadaljevanju tedna predlog obravnavali tudi organi nekaterih strank.

Sešel se bo izvršilni odbor NSi-ja

Zvečer bo tako zasedal izvršilni odbor NSi-ja, ki pa še ne bo sprejel končne odločitve. O vstopu v koalicijo mora namreč odločiti svet stranke, končno besedo pa bodo imeli njeni člani na internem referendumu.

Znana bo tudi odločitev Levice, ali in na kakšen način bi lahko sodelovali s potencialno vlado pod vodstvom Šarca. V ponedeljek zvečer je že zasedal svet Levice, ki se je po besedah poslanke Violete Tomić pogovarjal "v luči dejstva, da je bila Levica izključena iz koalicijskih pogajanj". Šarec namreč na skupne pogovore potencialnih koalicijskih partnerjev Levice ni povabil, se je pa z njimi nekajkrat ločeno sešel.

Sa. J.