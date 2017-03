Konec mandata za tri ustavne sodnike

Novi ustavni sodniki delo začnejo v ponedeljek

26. marec 2017 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tri odhajajoče ustavne sodnike, in sicer Mitjo Deisingerja, Jasno Pogačar in Jana Zobca, bodo za naslednjih devet let nasledili v sredo izvoljeni Matej Accetto, Klemen Jaklič in Marijan Pavčnik.

Novi trije ustavni sodniki bodo delo začeli že v ponedeljek. Čez slab mesec dni, 24. aprila, bo mandat potekel še ustavnemu sodniku Ernestu Petriču, ki ga bo nadomestil prav tako v sredo izvoljeni novi ustavni sodnik Rajko Knez.

Spomnimo, da sta se konec prejšnjega leta zamenjala še dva ustavna sodnika, in sicer je Špelca Mežnar 31. oktobra zamenjala ustavnega sodnika Miroslava Mozetiča, Marko Šorli pa 20. novembra ustavno sodnico Marto Klampfer. Na ta način sta se v zadnjega pol leta zamenjali dve tretjini ustavnih sodnikov.

Imenovanje šestih novih ustavnih sodnikov od skupaj devetih so zaznamovale vsakokratne razprave o tem, kakšni bi morali biti novi ustavni sodniki, kakšen bi moral biti njihov odnos do politike in javnega komentiranja zadev. Posebnost tokratnega imenovanja pa je bila, da je predsednik republike na izpraznjena mesta ustavnih sodnikov imenoval štiri relativno mlade ustavne pravnike, saj nekateri izmed njih komajda presegajo z zakonom določeno najnižjo starostno mejo za ustavnega sodnika, ki je 40 let.

Ustavni sodnici in predsednici ustavnega sodišča Jadranki Sovdat bo mandat potekel decembra prihodnje leto, Etelki Korpič – Horvat septembra 2019, Dunji Jadek Pensa pa julija 2020.

G. K.