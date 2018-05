Kopač Mrakova odgovarja Levici: Za samodejen dvig denarne socialne pomoči ni zakonske podlage

Ministrica Andreja Kopač Mrak je odgovorila, da to ni mogoče. Foto: BoBo

Pomoč zvišana do konca leta

24. maj 2018 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Levica je upravičence do socialne pomoči pozvala, naj oddajo vlogo za zvišanje, ministrstvo pa okrcala, ker tega ni avtomatiziralo. Ministrica Anja Kopač Mrak pa odgovarja, da za to ni zakonske podlage.

Denarna socialna pomoč bo za samsko osebo v skladu z zadnjimi spremembami zakonodaje od 1. junija več kot 87 evrov višja, a ta dvig ne bo samodejen in je treba oddati vlogo, je na novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupne Levice Luka Mesec.

Kritičen je do tega, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni omogočilo samodejnega dviga zneska niti ni upravičence obvestilo, da morajo oddati novo vlogo.

Po besedah poslanke Violete Tomić ministrstvo s takšnim ravnanjem dokazuje, da z odpravljanjem revščine ne misli resno. Večina revnih ne pozna svojih pravic, zato bi jih moralo ministrstvo obvestiti o spremembah, je menila.

Kopač Mrakova: To ni stvar dobre volje

Za samodejen dvig denarne socialne pomoči ni zakonske podlage, je dejala ministrica za delo, ki opravlja tekoče posle, Anja Kopač Mrak. "Ne gre za stvar dobre volje," je odgovorila na sredin poziv nekaterih nevladnih organizacij, naj ministrstvo zviša znesek prejemnikom samodejno.

Strokovne službe na ministrstvu so po njenih navedbah presodile, da bi morali imeti za samodejen dvig denarne socialne pomoči zakonsko podlago, medtem ko brez nje tega ni mogoče narediti. "Če bi bila to stvar dobre volje, bi seveda mi to storili, žal pa bi moral zakon predvidevati avtomatizem oziroma odločanje po uradni dolžnosti," je pojasnila.

Osnovni znesek minimalnega dohodka oz. redna denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in posmrtnina bodo s 1. junijem 385,05 evra. Osnovni znesek minimalnega dohodka je trenutno sicer 297,53 evra.

"Če do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka še niste upravičeni, lahko vlogo vložite že maja 2018. Če že imate veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku, pa je treba za uveljavljanje višjega zneska denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka najpozneje do konca julija 2018 oddati novo vlogo na center za socialno delo," so pojasnili na spletnih straneh ministrstva.

V številkah

Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo od 1. junija največ 566,02 evra, medtem ko trenutno dosega 484,97 evra. Tisti, ki do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka še niso upravičeni, lahko vlogo vložijo že v tem mesecu. Tisti, ki že imajo veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku, pa morajo za uveljavljanje višjega zneska oddati novo vlogo na center za socialno delo najpozneje do konca julija, so na ministrstvu zapisali na svoji spletni strani.

Osnovni znesek minimalnega dohodka bo v skladu z novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki jo je DZ sprejel 19. aprila, znašal 385,05 evra v obdobju od 1. junija do konca leta, od leta 2019 pa bo znesek nižji, in sicer 331,26 evra.

Vlada je predlagala zvišanje denarne socialne pomoči z veljavnega zneska na 331,26 evra že z začetkom uporabe novele 1. junija. Vendar je matični parlamentarni odbor dopolnil predlog novele z dopolnilom Levice, da znesek v obdobju od začetka junija do konca leta znaša 385,05 evra.

Prejemnikov denarne socialne pomoči je več kot 50.000.