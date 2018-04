Ladja Triglav odplula proti Siciliji

20. april 2018 ob 08:42,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 21:44

Koper - MMC RTV SLO, STA

Triglav, ladja Slovenske vojske, je odplula iz Luke Koper in tako začela mednarodno misijo Eunavfor Med Sophia na jugu Sredozemlja, v prvi vrsti se bo borila proti tihotapljenju prebežnikov.

Večnamenska ladja SV s 37-člansko posadko na krovu je ob sončnem zahodu zapustila Koper in začela 56 ur dolgo plovbo do mesta Augusta na Siciliji, kjer bo sodelovala v mednarodni misiji Eunavfor Med Sophia. Naloga Triglava bo predvsem boj proti tihotapljenju ljudi, pomagala pa bo tudi v primeru stiske na morju.

Slovenija vse od leta 2015 sodeluje v tej mednarodni misiji, v okviru katere deluje peti kontingent Slovenske vojske, ki se bo z napotitvijo ladje Triglav znatno okrepil, je pred izplutjem pojasnil poveljnik 430. mornariškega diviziona, kapitan bojne ladje Boris Geršak. "Prepričan sem, da bosta naša ponovna napotitev in delo naših pripadnikov ponovno pokazala, da smo Slovenska vojska, in preko nje tudi Republika Slovenija, lahko aktiven deležnik v zagotavljanju mednarodne stabilnosti na morju in predvsem pri mednarodnih naporih, ki trenutno potekajo za razrešitev migrantske krize v Sredozemske morju," je ocenil Geršak.

Celoten peti kontingent sicer sestavlja 45 pripadnikov Slovenske vojske, od katerih so nekatere že pred dnevi napotili v morsko bazo v Augusti. S Triglavom bo priplula še 37-članska posadka, v kateri so tudi pripadniki vojaške policije in medicinskega osebja. Kot je navedel poveljnik kontingenta, poročnik bojne ladje Simon Vrabec, bodo po prihodu v Augusto, pričeli s tri do petdnevnim integracijskim usposabljanjem, katerega namen je poenotenje vseh postopkov za izvedbo naloge. Sledila bo plovba, pri čemer bodo upoštevali rutino, po kateri bodo po pet dni na morju, nakar bodo sledili trije dnevi oskrbe v pristanišču. Misija se bo predvidoma končala do 1. avgusta.

Glavni namen operacije je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju. V operaciji Slovenija z vojaškim prispevkom neprekinjeno sodeluje že od leta 2015. Na petmesečni misiji, ki so jo končali marca 2016, so na primer v Sredozemlju rešili ali podprli reševanje več kot tisoč prebežnikov, od katerih so jih več kot 500 vkrcali na sam krov Triglava.

Raketni sistemi ne delujejo

Čeprav je ladja Triglav pomanjkljivo oborožena, je za misijo pripravljena, zatrjuje načelnik generalštaba SV-ja Alan Geder, saj gre za misijo humanitarnega tipa. Na operaciji Sophia namreč raketnih sistemov in topov, ki ne delujejo, ne bodo potrebovali. Je pa zatrdil, da v prihodnje načrtujejo obnovo.

Ker je Triglav relativno majhna ladja, so se pred začetkom misije pojavljali pomisleki. A po vrnitvi leta 2016 je poročnik bojne ladje Andrej Pečar poudaril, da se je "majhnost izkazala za prednost, predvsem pri izvajanju patruljiranja in izvidništva. Veliko pozneje te opazijo, veliko bolj se lahko približaš sumljivemu plovilu, ne da bi bil opažen. Hitri smo bili, odzvali smo se takoj na vsak ukaz, tako da smo se izkazali za pomemben del te misije."

