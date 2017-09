Mahnič za razpravo o pripravljenosti vojske na konflikte, Cerar ga poziva k preklicu seje

11. september 2017 ob 20:29

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 20:48

Ljubljana

Premier Miro Cerar je predsednika parlamentarnega odbora za obrambo Žana Mahniča pozval, naj umakne predlog za sejo, na kateri bi govorili o pripravljenosti slovenske vojske na mogoče konflikte ob uveljavljanju arbitražnega sporazuma.

Kot je v pozivu Žanu Mahniču (SDS) zapisal predsednik vlade, je Slovenija odločena udejanjiti odločitev arbitražnega sodišča, a je implementacijo treba zagotoviti po politični poti, pri čemer vlada izhaja iz vladavine prava in članstva v evroatlantskih integracijah.

Cerar je še ocenil, da je sklic parlamentarnega odbora za obrambo na temo pripravljenosti slovenske vojske na mogoče konflikte ob uveljavljanju arbitražnega sporazuma zato povsem neprimeren. "Delovanje Slovenije v mednarodnem prostoru namreč izhaja iz politike miru in nenasilja," je v pozivu zapisal premier.

Izrazil je tudi pričakovanje, da bo jasno stališče v tem primeru zavzel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je vrhovni poveljnik slovenske vojske.

Pahor za mirno pot

Urad predsednika Pahorja je mnenje podal na poizvedbo Slovenske tiskovne agencije. Predsednik republike poudarja, da je odločitev o sklicu seje, določitvi dnevnega reda in vsebini posameznih točk v izključni pristojnosti odbora oz. državnega zbora kot samostojne veje oblasti. Predsednik Pahor to v celoti spoštuje, so poudarili v njegovem uradu.

Vendarle pa so dodali še, da je predsednik Pahor večkrat poudaril, "da je bil sporazum o načinu določitve meje dosežen po mirni poti in da mora biti po mirni poti tudi uveljavljen". "V interesu obeh držav je, da se vzdržita vsakršnih izjav ali ravnanj, ki bi lahko prispevala k poslabšanju odnosov. Prepričan je, da je le tako mogoče sporazumno uveljaviti arbitražno razsodbo o določitvi meje," so še sporočili iz Pahorjevega urada.

Mahnič nad pozivom "šokiran"

Mahnič se je prek Twitterja že odzval na Cerarjev poziv in zapisal, da je nad pozivom predsednika vlade "šokiran". 55. nujna seja parlamentarnega odbora za obrambo, ki bo zaprta za javnost, je sklicana za četrtek ob 16. uri. Mahnič je poleg članov odbora na nujno sejo med drugim povabil ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika generalštaba generalmajorja Andreja Ostermana ter predstavnike slovenske obveščevalno-varnostne agencije in obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo.

Arbitražno sodišče je 29. junija določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Slovenija je sporočila, da bo razsodbo implementirala, Hrvaška pa še vedno vztraja, da zanjo ni zavezujoča, saj da je izstopila iz postopka arbitraže.

Slovenija in Hrvaška sta v skladu z arbitražnim sporazumom dolžni v času šestih mesecev od razsodbe izvesti vse priprave za uresničenje razsodbe.

