Cerar Zagreb opozarja, da mu zmanjkuje potrpljenja

Datum srečanja med Cerarjem in Plenkovićem še ni potrjen

25. avgust 2017 ob 17:03

Divača - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je hrvaški premier Andrej Plenković vnovič zavrnil arbitražno sodbo, se je slovenski premier Miro Cerar v Divači odzval z opozorilom, da ima tudi njegovo potrpljenje meje.

Premier Miro Cerar je namreč opozoril, da bosta njegovo potrpljenje in pripravljenost na dialog s Hrvaško izpuhtela, če septembra na srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem na hrvaški strani ne bo "izkazana jasna volja, da gremo skupaj v implementacijo" arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira Plenkovićevo izjavo, ki je te dni znova zavrnil arbitražno sodbo, je slovenski premier odgovoril, da stalno poudarja, "da je prav načelo vladavine prava temelj obstoja Evropske unije, zato si ne znam predstavljati, da bi lahko Evropska unija ali posamezne njene članice podprle takšna hrvaška prizadevanja, ki bi šla proti arbitražni odločbi".

"Seveda pa bosta tudi moje potrpljenje, moja pripravljenost na dialog, ki se mi zdi najbolj konstruktiven pristop, izpuhtela, če ne bo septembra na drugem pogovoru s strani Hrvaške izkazana jasna volja, da gremo skupaj v implementacijo," je dodal.

Srečanje visi v zraku

Datum srečanja Plenkovića in Cerarja sicer še ni dokončno potrjen, je pa hrvaški premier znova zagotovil, da pristojne službe zunanjih ministrstev Hrvaške in Slovenije pripravljajo vsebino srečanja v Zagrebu in da bo do njega prišlo. Spomnimo, da je Plenković Cerarja v septembru povabil v Zagreb, potem ko sta se sredi julija prvič po objavi arbitražne sodbe srečala v Ljubljani.

Premier Cerar se je v Divači mudil na čelu vladne delegacije, ki je začela referendumsko kampanjo o zakonu o drugem tiru z ogledom izvlečnega tira na progi med Divačo in Koprom.

G. K.