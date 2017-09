Milan Zver: Slovenija je preveč "proruska"

SDS predstavil predvolilni zunanjepolitični program

18. september 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največja opozicijska stranka SDS je v Ljubljani predstavila predvolilni program na področju zunanjih zadev. Evroposlanec Milan Zver je opozoril, da je slovenska zunanja politika preveč "proruska".

Teža slovenske zunanje politike v zadnjih letih pada oz. stagnira že nekaj let, kar je posledica strateških napak glavnih odločevalcev, v prvi vrsti zunanjega ministra Karla Erjavca, je na predstavitvi poudaril evropski poslanec Milan Zver.

Za največjo strateško napako je ocenil arbitražni sporazum za določitev meje s Hrvaško. Slovenija bi svoj cilj lahko dosegla tudi drugače, je prepričan. Vendar zdaj je, kar je, in arbitražno odločitev je treba spoštovati. Toda brez dialoga s Hrvaško ne bo šlo, je opozoril Zver.

Druga strateška napaka je po njegovih ocenah "strateški premik" od evroatlantskih integracij proti "vzhodu in jugovzhodu". Kritičen je bil do prepogostih obiskov slovenskega političnega vrha v Moskvi, Teheranu in tudi Ankari, "destinacijah, ki so protizahodno usmerjene", medtem ko so se odnosi z ZDA po njegovih ocenah povsem zanemarili in so stiki zgolj še na tehnični ravni.

Neverodostojna zunanja politika

Taka politika je po ocenah Zvera neverodostojna, saj bi morali biti tudi glede na strategijo o zunanji politiki, ki jo je sprejel državni zbor, bolj usmerjeni v evroatlantski prostor, ne pa obratno. To se po njegovih besedah kaže predvsem v odnosu do Rusije in sankcij zaradi ukrajinske krize, kjer da se Slovenija obnaša, kot da ni član EU in Nata, ampak želi delovati kot nek mirovni posrednik.

Slovenija sicer formalno podpira enotno politiko EU do tega vprašanja, "a formalne izjave vodij slovenske zunanje politike so eno, dejanske aktivnosti pa nekaj drugega", je dejal Zver. Kritičen je bil tudi do Turčije, ki da izgublja status evropske partnerke. Demokratični standardi v tej državi so padli, je opozoril Zver in dodal, da SDStako kot Evropska ljudska stranka ne podpira članstva Turčije v EU.

Kritičen je bil tudi do "pasivizacije" slovenske vloge v okviru zveze Nato in Evropske unije. Slovenija je po njegovih besedah v času predsedovanja EU v prvi polovici leta 2008 - ko je Slovenijo vodila vlada predsednika SDS Janeza Janše - kotirala visoko, zdaj je glede na političen vpliv in vlogo v spodnji polovici.

Ministrstvo za evropske zadeve

Med predlogi izboljšanja slovenske politike je Zver v prvi vrsti napovedal preimenovanje zunanjega ministrstva tudi v ministrstvo za evropske zadeve, "kot imajo to na Hrvaškem, v Avstriji in Franciji". Na ta način bi se poudarila tudi evropska dimenzija slovenske zunanje politike, je dejal in poudaril, da bodo priprave na novo slovensko predsedovanje EU v drugi polovici leta 2021 ena izmed glavnih prioritet SDS, če bo prevzela vlado.

Za to bo po njegovih ocenah treba okrepiti diplomatsko mrežo in jo narediti bolj učinkovito, za to pa bi bilo treba okrepiti tudi izobraževanje kadrov na zunanjem ministrstvu. Napoveduje tudi aktivnejšo vključitev v skupno evropsko zunanjo službo. "Slovenska mreža ne bo nikoli velika, lahko pa je majhna in odlična," je sklenil Zver.

Na vprašanje, ali je tudi že kandidat stranke za zunanjega ministra, je evropski poslanec sicer poudaril, da "če vodi nek resor v stranki", to še ne pomeni, da bo na koncu tudi kandidat za ta resor v vladi. "To bo odločitev mandatarja," je dejal.

G. K.