Minister Koprivnikar: Vsi gasilci bodo napredovali za vsaj dva plačna razreda

Spor med vlado in poklicnimi gasilci zaradi umestitve v plačne razrede

26. september 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je odzval na zahteve sindikata poklicnih gasilcev in povedal, da je vlada vodje gasilcev uvrstila za dva plačna razreda višje, sindikat pa vztraja pri dvigu za tri razrede.

Po besedah ministra Borisa Koprivnikarja praktično vsi gasilci po vladnem predlogu napredujejo za vsaj dva plačna razreda. Pri nekaterih delovnih mestih, gre za okoli 100 delovnih mest, je predlog gasilskega sindikata za en plačni razred višji od vladnega predloga.

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije za nekatere vodje zahteva dvig za tri plačne razrede in zato ni podpisal aneksa h kolektivni pogodbi, zaradi česar velika večina gasilcev, pri katerih so usklajeni za napredovanje, ne more dobiti višjih plač, je pojasnil Koprivnikar: "Brez podpisa sindikata ne moremo gasilcem izplačati višjih plač, čeprav se vlada s tem strinja in so sredstva zato zagotovljena."

Po sklepu pogajanj so sindikat gasilcev večkrat pozvali na pogovore in jim predlagali ustrezne rešitve tudi za vodje, vendar sindikat vztraja pri svojih načelih.

Uvrstitve gasilcev so korektne

Pogajanja o odpravi plačnih anomalij do 26. plačnega razreda so končana in usklajena. "Za eno plačno skupino ne moremo odpirati pogajanja, saj bi s tem povzročili učinek domin," je dejal. Uvrstitve gasilcev so korektne, rastejo in so primerljive z drugimi, še meni Koprivnikar.

G. C.