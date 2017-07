Vlada odpravlja plačne anomalije

V prvi fazi popravljajo uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda

27. julij 2017 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo popoldne podpisovali anekse h kolektivnim pogodbam, s katerimi bo realiziran dogovor o odpravi plačnih anomalij.

Za uveljavitev dogovorjenega bo ključno, koliko sindikatov bo pristopilo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, saj za to kolektivno pogodbo za razliko s kolektivnimi pogodbami dejavnosti velja kvorum. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je opozoril, da mora podpise prispevati večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, torej 22 od 41.

V prvi fazi popravljajo uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščene uradne osebe. Z dogovorom pa vsi niso zadovoljni

Po vladnih navedbah je finančni učinek aneksov h kolektivnim pogodbam in obeh uredb skupaj z namenom odprave anomalij do vključno 26. plačnega razreda ter pri pooblaščenih uradnih osebah znaša 71,4 milijona evrov, pri čemer je finančni učinek odprave anomalij zgolj za delovna mesta v plačni skupini J 26,6 milijona.

Natančnejše opredelitve dela učiteljev

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič pa bo danes s predstavniki reprezentativnih sindikatov podpisala tudi spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerimi natančneje opredeljujejo delovni čas in delovno obveznost učiteljev.

Ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo je vlada tudi naložila, da vladi v sprejem predložita spremembe uredb o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, da bosta tudi ti dve uredbi lahko uveljavljeni istočasno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

G. C.