MMCdebata: "Poslance na minimalce, dokler ne izvolijo vlade"

14. julij 2018 ob 06:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"S takšnim volilnim sistemom ne bomo imeli nikoli stabilne vlade, ker lahko stranka z dvema poslancema ruši vlado in ima enako moč kot tista, ki je prejela večino."

Predsednik republike Borut Pahor je v četrtek Janeza Janšo, predsednika SDS-a, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah osvojil največ poslanskih mest, uradno seznanil, da ga je pripravljen predlagati za premierja.

Ob tem sta se sporazumela, da ima Janša teden dni časa, da mu sporoči, ali kandidaturo sprejema, ali ne. Kot je po srečanju pojasnil Pahor, trenutno nihče, tudi Janša ne, nima zagotovljene potrebne parlamentarne podpore za izvolitev na premiersko funkcijo.

Najpozneje do 19. julija do 14. ure

Zato sta se z Janšo dogovorila, da ga z odločitvijo o tem, ali kandidaturo sprejema ali ne, uradno seznani najpozneje do naslednjega četrtka, 19. julija, do 14. ure. "V kolikor bo kandidaturo sprejel, jo bom še istega dne napotil v državni zbor," je dejal. Ob tem je znova prosil predstavnike vseh parlamentarnih strank, da sprejmejo vabilo na pogovor z morebitnim kandidatom za predsednika vlade, četudi potem ne vstopijo v koalicijo. "Nimam pravice, da bi se vtikal v njihovo odločitev glede koalicijskega sodelovanja z njim. Čutim pa dolžnost opozoriti, da bi bilo vnaprejšnje zavračanje slehernega pogovarjanja slabo znamenje za slovensko politiko sploh," je dejal.

Prihodnji teden bo zelo pomemben

"Ne vem, ali bo gospodu Janši v tednu dni uspelo pridobiti potrebno politično podporo ali ne. To je najprej in predvsem njegova naloga. Vem pa, da bo prihodnji teden zelo pomemben glede splošnega občutka politike in celotne javnosti, ali smo se sposobni pogovarjati in vključevati ali zavračati pogovore in izključevati," je večkrat poudaril. Če bi Janši uspelo sestaviti vlado, bi to po besedah Pahorja glede na povolilno politično aritmetiko pomenilo, "da je prišlo do pogovarjanja in dogovarjanja na podlagi iskanja skupnih stališč in v korist večine ljudi" ter da je "lahko prišlo do takega dogovora le na podlagi vzajemnih zagotovil o izogibanju levim in desnim skrajnostim in da je s tem Slovenija dobila močno zmerno vlado, ki lahko zagotovi politično stabilnost in varno ter uspešno prihodnost".

