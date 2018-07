Če ne bo soglasja h kandidaturi za mandatarja, bo Pahor počakal do izteka roka

Predsednik Pahor se bo v četrtek srečal z Janšo

11. julij 2018 ob 07:54,

zadnji poseg: 11. julij 2018 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo v primeru, če od nobenega od potencialnih mandatarskih kandidatov ne bo dobil soglasja h kandidaturi, počakal do 23. julija, preden bo o tem obvestil DZ.

S tem bo omogočil dodaten manevrski prostor tistim, ki se trudijo za oblikovanje politične večine, je napovedal po pogovoru s predsednikom DZ-ja Matejem Toninom.

Pahor in Tonin sta se namreč na današnjem srečanju pogovarjala o nadaljnjih postopkih glede predlaganja kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Pahor se bo namreč v četrtek sestal s predsednikom SDS-a Janezom Janšo, ki ga namerava kot relativnega zmagovalca predlagati za mandatarski položaj.

Ker pa mu je Janša že na prvem srečanju povedal, da ne namerava sprejeti kandidature, če se bo oblikovala neka druga večina v DZ-ju, se zastavlja vprašanje, ali bo na četrtkovem srečanju dal soglasje h kandidaturi. Pahor je povedal, da bo Janši v četrtek v vsakem primeru ponudil, naj sprejme kandidaturo za mandatarja, istočasno pa se bosta posvetovala, ali je Janša kandidaturo pripravljen sprejeti in v kolikšnem času.

Pahor bo počakal do 23. julija

Kot je po današnjem srečanju s Toninom pojasnil Pahor, sta se s Toninom dogovorila, kako bo predsednik republike ravnal v primeru, če Janša ali kateri drug kandidat soglasja za kandidaturo ne bo dal. Napovedal je, da bo v takšnem primeru DZ o tem, da nima kandidata za mandatarja, obvestil šele po poteku 30-dnevnega roka, torej 23. julija. Na ta način bi tisti, ki se trudijo za oblikovanje politične večine, dobili več časa, je pojasnil. Pahor sicer ugotavlja, da ta trenutek nihče ne uživa potrebne večine za izvolitev za predsednika vlade.

Tonin je dodal, da se bo v tem primeru prvi krog glasovanja o mandatarskem kandidatu "sam od sebe iztekel", ko bi se s tem seznanil DZ. Sledil bi drugi krog glasovanja. Če kandidata tudi v drugem krogu, v katerem lahko mandatarja predlagajo predsednik republike, poslanske skupine ali deset poslancev, ne bi bilo, lahko sledi še tretji poskus. Če bi bil tudi ta neuspešen, pa začnejo teči roki za razpis volitev, je spomnil predsednik DZ.

Pahor in Tonin sta se pogovarjala tudi o vprašanju, kaj storiti, če bi kandidat za mandatarja dal soglasje h kandidaturi in ga nato umaknil. Pahor meni, da bo ob sicer različnih pravnih mnenjih o tem vprašanju pripomogel k ustavno nespornemu ravnanju, če bo kandidata v roku 30 dni predlagal samo enkrat. Če bo kandidat umaknil soglasje, novega ne bo predlagal, je napovedal Pahor, saj želi, da je postopek pregleden in brez postopkovnih zapletov.

Nadaljevanje pogajanj o koalicijski pogodbi

Šesterica strank je pod vodstvom LMŠ-ja sicer nadaljevala pogajanja o osnutku koalicijske pogodbe, tudi tokrat so govorili zgolj o vsebini, kadrovskega razreza pa se niso dotaknili. V naslednjih dneh bodo sestankovale strokovne skupine po posameznih področjih, predsedniki strank pa se bodo znova srečali v soboto.

G. C., Sa. J.