#MMCdebata: "Tele Murgle so pa res neuničljive, kaj vse si upajo!"

86. MMC-debata o posojilu Dijane Đuđić SDS-u

13. januar 2018 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Če bi kaj takega naredil Cerar, bi bile že najmanj tri izredne seje v parlamentu in pet interpelacij," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na sklenitev posojilne pogodbe SDS-a z Dijano Đuđić.

Stranka SDS je pred novim letom sklenila posojilno pogodbo v višini 450 tisoč evrov, in sicer ne pri banki, temveč s fizično osebo iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski (BiH), je poročal časnik Večer. V SDS so za časnik povedali, da so kredit najeli pri najboljšem ponudniku.

SDS je po poročanju časnika posojilno pogodbo z Dijano Đuđić sklenila 19. decembra lani za obdobje do konca leta 2019. Prvi obrok v višini 150.000 evrov je Duđićeva morala nakazati že do konca lanskega leta, drugega, prav tako v višini 150.000, naj bi nakazala do 15. januarja letos, zadnjega pa najkasneje do januarja prihodnje leto.

Posojilodajalka do manjšinskega deleža

Celotni znesek posojila je obrestovan z nespremenljivo dveodstotno letno obrestno mero. Ob tem v časniku Večer izpostavljajo, da so obrestne mere za posojila na sivem trgu najmanj pet ali šest odstotne. Kot je razvidno iz posojilne pogodbe, ki jo je pridobil Večer, je med pogoji posojila tudi možnost, da se do izteka posojilnega razmerja dano posojilo konvertira oziroma se z danim posojilom poplača nakup 44,16 odstotka poslovnega deleža založbe Nova obzorja, ki med drugim izdaja tednika Demokracija in Škandal24. Tako bi posojilodajalka dobila manjšinski delež v podjetju, ki je leta 2016 ustvarilo dobrih pet tisoč evrov dobička. SDS je Đuđićevi hkrati dovolila, da na strankarskem lastniškem deležu v Novih obzorjih vpiše zastavno pravico v zavarovanje denarne terjatve, navaja časnik.

SDS vrnil že počrpani del kredita

SDS je po razkritju v četrtek nato že vrnila počrpani del kredita Đuđićevi z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo, so sporočili na strankinem Twitter profilu. Pojasnili so, da so se za to odločili glede na razlago 22. člena zakona o političnih strank, ki jo je podal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Kot je dejal predsednik stranke Janez Janša, so po nasvetu pravnikov znesek razbili v tri dele v treh koledarskih letih ravno zato, da ne bi presegli omejitve v slovenski zakonodaji. A po njegovih besedah se je očitno izkazalo, da so interpretacije v zakonu zapisane omejitve različne. "Če bo dokazana kršitev zakona, bomo kazen plačali," so napovedali v tvitu. Obenem so izrazili pričakovanje, da bodo mediji pokazali enako vnemo tudi pri raziskavi afere o domnevnem iranskem pranju denarja v NLB-ju, prodaje Večera in odpisa 16 milijonov evrov obveznosti podjetju, ki je v lasti družinskih članov ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Mitja Lisjak