SDS prekinil kreditno pogodbo z Dijano Đuđić

Počrpani del kredita naj bi že vrnili

11. januar 2018 ob 14:09,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDS je sporočil, da je vrnil že počrpani del kredita, ki ga je najel pri bosanski državljanki Dijani Đuđić in prekinil kreditno pogodbo.

SDS je namreč pred novim letom najel 450.000 evrov posojila pri Dijani Đuđić iz Prijedora v davčno ugodni Republiki Srbski v BiH-u. Znesek so razbili v tri dele in posojilno pogodbo sklenili za obdobje do konca leta 2019. Za posojilo pa so zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sicer odločili, da ga odprodajo, je na novinarski konferenci v sredo pojasnil predsednik SDS-a Janez Janša.

Toda slovenska zakonodaja, kot je v sredo dejal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, določa, da lahko politična stranka pridobi posojilo od fizične osebe največ v vrednosti desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno.

Kot je dejal Janša, so po nasvetu pravnikov znesek razbili v tri dele v treh koledarskih letih ravno zato, da ne bi presegli omejitve v slovenski zakonodaji. A po njegovih besedah se je očitno izkazalo, da so interpretacije v zakonu zapisanih omejitev različne.

"Če bo dokazana kršitev zakona, bomo kazen plačali," so napovedali v svežem tvitu. Obenem so izrazili pričakovanje, da bodo mediji pokazali enako vnemo tudi pri raziskavi drugih afer, denimo domnevnega iranskega pranja denarja v NLB-ju, prodaje Večera in odpisa 16 milijonov evrov obveznosti podjetju, ki je v lasti družinskih članov ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

SDS je posojilno pogodbo s fizično osebo sklenil 19. decembra lani za obdobje do konca leta 2019. Prvi obrok v znesku 150.000 evrov je Đuđićeva morala nakazati do konca lanskega leta, drugega, prav tako v znesku 150.000, naj bi nakazala do 15. januarja letos, zadnjega pa najpozneje do januarja prihodnje leto. Celotni znesek posojila je obrestovan z nespremenljivo dvoodstotno letno obrestno mero. Med pogoji posojila je navedena tudi možnost, da se do izteka posojilnega razmerja dano posojilo konvertira oziroma se z danim posojilom poplača nakup 44,16 odstotka poslovnega deleža založbe Nova obzorja, ki med drugim izdaja tednika Demokracija in Škandal24. Omenjeni delež v podjetju je tudi zastavljen za primer, da posojilo ne bi bilo poplačano.

Po poročanju Večera je Đuđićeva pravnica, doma iz Prijedora, v Banjaluki pa ima pisarno za pravno in davčno svetovanje. Samo v Sloveniji naj bi Đuđićeva podjetnikom, ki so se znašli v težavah, posodila več kot 1,6 milijona evrov. Pri Novi KBM pa so ji že pred meseci zaprli bančni račun, saj naj ne bi ustrezno pojasnila izvora denarja, ki je prihajal na njen slovenski račun.



Računsko sodišče nadaljuje postopke

Računsko sodišče bo kljub vrnitvi sprožilo predrevizijski postopek. Z vrnjenim posojilom se namreč stranka ob morebitni ugotovitvi prekrška ne izogne kazni, morda pa bi ji lahko sodišče zaradi tega dodelilo milejšo globo, kot bi jo sicer. Tako bodo izpeljali napovedani predrevizijski postopek in v primeru ugotovljenega prekrška v skladu z zakonodajo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani. To nato določi globo, in sicer v znesku od 4.200 do 21.000 evrov za stranko in od 450 do 900 evrov za odgovorno osebo, v tem primeru Janšo.

Na Računskem sodišču so tudi potrdili, da jih je SDS uradno zaprosil za mnenje o posojilu. Tega jim bodo tudi posredovali, ko bodo dobili in pregledali potrebno dokumentacijo oziroma ko bo končan predrevizijski postopek. V predrevizijskem postopku bo namreč Računsko sodišče v skladu z zakonodajo od SDS-a uradno pridobilo dokumentacijo, ocenilo tveganja nezakonitega ravnanja in se na tej podlagi odločilo tudi o morebitni uvedbi revizije. Tudi policija na delo

Postopek bo prav tako stekel na policiji. Na policiji namreč vztrajajo pri pojasnilih, da o morebitnih nepravilnostih v povezavi z izpostavljenim pravnim poslom niso bili seznanjeni, bodo pa v nadaljevanju obstoječe informacije preverili v smislu obstoja morebitnih razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Tako. Glede na razlago 22. čl. ZFPS preds. Računskega sodišča smo že črpani del kredita danes vrnili z obrestmi vred in prekinili pogodbo. Če dokazana kršitev ZFPS, bomo kazen plačali. Pričakujemo pa enako vnemo #MSM pri raziskavi #IranNLBgate #Hakl @vecer in 16mio odpisa za ZJ — SDS (@strankaSDS) January 11, 2018

