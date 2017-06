Muslimani praznujejo ramazanski bajram, "krono posta in molitve"

Osrednja slovesnost je potekala v Ljubljani

25. junij 2017 ob 07:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S sončnim zahodom se je končal deveti mesec muslimanskega koledarja ramazana in začelo tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram.

Osrednja bajramska slovesnost v Sloveniji se je začela pred sončnim vzhodom v dvorani na Kodeljevem, vodil jo je mufti Nedžad Grabus, podobne slovesnosti pa so pripravili tudi v Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju, Izoli in Novi Gorici.

Kot je v pogovoru za oddajo NaGlas povedal mufti Nedžad Grabus, je v Sloveniji "uradno okoli 50.000 muslimanov in še približno toliko začasnih muslimanskih delavcev."

Ramazanski bajram "krona posta in molitve"

Ramazanski bajram je ob kurban bajramu najpomembnejši praznik muslimanov. Kot so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji, je ramazanski bajram "krona posta in molitve", ki so ju muslimani izvrševali v preteklem mesecu. Hkrati je luč, ki "je ponujena kot milost, da bi jo človeštvo delilo med seboj".

Ramazan se je začel 26. maja po sončnem zahodu in traja 29 dni. V tem času je trajal post, ko naj bi bili verniki medsebojno solidarni in naj bi krepili občutek za sočloveka, "kar je najvišja stopnja pobožnosti". "Namen posta je, da se sit človek spomni lačnih ter da bi premožni skrbeli za revne in nemočne", so zapisali.

T. K. B.