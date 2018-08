Na Jesenicah rojena somalijska begunka in njena mama dobili azil

Zdaj je v integracijskem domu

8. avgust 2018 ob 16:13

Jesenice,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Somalijska begunka Firdews in njena na Jesenicah rojena hčerka Sabreen sta dobili mednarodno zaščito in bosta lahko ostali v Sloveniji.

V jeseniškem društvu UP, kjer deklici in njeni mami že vse od oktobra 2016 stojijo ob strani, so tega zelo veseli in računajo, da se bosta lahko uspešno vključili v slovensko družbo. Kot je za STA povedala predsednica društva Faila Pašić Bišić, je bila odločba o mednarodni zaščiti, na katero so čakali več kot leto in pol, izdana v torek, zdaj pa so ji jo vročili. Po dolgotrajnih prizadevanjih so bili postopki vendarle končani za begunko pozitivno, k čemur je prispevalo tudi dejstvo, da je bila Sabreen rojena na Jesenicah, potem ko je Firdews oktobra 2016 visoko noseča prišla iz Trbiža v Slovenijo in so ji v Ratečah na pomoč priskočili domačini.

"Ne glede na vso predanost, ki jo humanitarni delavci izkazujemo, upoštevamo tudi vso zakonodajo in odločevalci so tisti, ki potem naše delo nadgradijo ali pa ga popolnoma poteptajo," je dejala Pašić Bišićeva, ki je vesela, da se je ta zgodba "srečno rešila". "Zelo smo se borili, upoštevali vsa navodila, pisali in lobirali. Uspelo nam je in ob vseh zlobnih komentarjih v današnjem času je bilo to vredno vsakega atoma energije," je poudarila. "S tem, ko smo dali priložnost tej družinici, smo dejansko rešili dve življenji in verjamem, da otrok, ki mu bo ponujen dober izobraževalni sistem in dober integracijski proces, lahko postane zelo pomemben akter v nadaljnjem delu z migranti pri nas," je prepričana Pašić Bišićeva. Zdaj v integracijski hiši

Firdews skupaj s skoraj dveletno Sabreen še vedno biva v azilnem domu, nato pa bo sledilo enoletno bivanje v integracijski hiši v Ljubljani ali Mariboru, kjer se bosta navajali na življenje zunaj azilnega doma. Po enem letu bo nastopila popolna neodvisnost in samostojnost, na katero se obe že navajata. Malčica s pomočjo zbranih prostovoljnih prispevkov obiskuje vrtec. Poskrbeli so tudi za opismenjevanje mame, ki zdaj zna brati in pisati. Tako je že primerna za takšno delovno okolje, v katerem ne potrebujejo posebej izobraženih ljudi in Firdews – kot je povedala Pašić Bišićeva – si tudi močno želi zaposlitve. "Tudi prav je, da začne delati, živeti in da postane koristen del slovenske družbe in da družbi vrača tisto, kar ji je dala," je dejala predsednica društva UP, kjer bodo družinici še naprej stali ob strani. Računajo tudi, da se bo Firdews odločila za združitev svoje ožje družine, ki jo omogoča mednarodna zaščita, in da bosta v Slovenijo prišla tudi njena starejša otroka.

Al. Ma.