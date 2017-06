Na športnih prireditvah bo znova lahko tekel alkohol

17. junij 2017 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Točenje alkohola na športnih prireditvah je od danes spet dovoljeno. Organizatorji prireditve, ki bodo želeli točiti alkohol, bodo za to potrebovali dovoljenje. Ob kršitvah bo dovoljenje odvzeto.

Novela zakona o omejevanju porabe alkohola določa, da v času športnih prireditev, oz. uro pred tem, bo v športnih kompleksih dovoljeno prodajati alkoholne pijače z manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, in sicer le v odprti papirnati, plastični ali pločevinasti embalaži za enkratno uporabo.

Organizator prireditve pa se lahko vseeno odloči, da ne bo točil alkohola, če bo šlo za javno športno prireditev s srednjo ali visoko stopnjo tveganja. V primeru prireditve z visoko stopnjo tveganja, za katero mora organizator pridobiti dovoljenje, pa lahko pristojni organ, to je upravna enota, organizatorju tudi prepove prodajo alkohola. Prepoved je lahko izrečena tudi za prireditve na kateri policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red oz., ko so izpolnjeni pogoji za pomoč policije pri vzdrževanju javnega reda in miru.

Alkoholne pijače lahko na tovrstnih prireditvah prodaja samo organizator, lahko pa tudi druga pravna oseba ali samostojni podjetnik v njegovem imenu, ki ima prijavljeno gostinsko dejavnost. Mora pa organizator od upravne enote za točenje alkohola pridobiti dovoljenje, za katerega bo moral plačati pristojbino, določeno na podlagi števila obiskovalcev. Dovoljenje je veljavno eno leto, lahko pa se ga tudi odvzame, če organizator krši pravila.

Upravne enote bodo tudi vodile register dovoljenj, v katerem bodo beležile izdaje dovoljenj in izvajanje nadzora.

