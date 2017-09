Na vladni strani veselje, Kovačič napovedal ustavno presojo zakona o drugem tiru

Kako se bo nadaljeval projekt drugi tir?

25. september 2017 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Sodeč po odzivih ni nikomur v vladi ali opoziciji v interesu, da bi ustavljal projekt Drugi tir. Zato sledi logično vprašanje, kako naprej? Vili Kovačič je že napovedal ustavno presojo.

V vladnih vrstah oz. med podporniki zakona je bilo po referendumu opaziti olajšanje, vselje ter obljube o nadaljevanju projekta. Med predlagatelji referenduma pa obtožbe o diskriminatorni kampanji in napovedi, da se ne bodo ustavili. Tako bi lahko na kratko strnili odzive na sinočnje sicer še neuradne, a kljub temu jasne izzide referenduma.

Vlada tako rezultat na referendumu za drugi tir, kot izredno nizko volilno udeležbo razume kot jasen signal za podporo projektu. Premier Miro Cerar: "Prišel je čas, da končno izgradimo ta drugi tir v dobro Luke Koper, v dobro Slovenskih železnic, slovenskega gospodarstva, zelene Slovenije ter predvsem zato, da bo Slovenija konkurenčna država na transportnem zemljevidu sveta".

"Volivkam in volivcem bi rad v imenu celotne ekipe obljubil, da bomo s projektom delali optimalno in transparentno naprej, sodelovali bomo z evropskimi inštitucijami in Evropsko komisijo ter evropsko investicijsko banko, da se ne bodo slabe izkušnje iz preteklosti ponovile," je pojasnil infrastrukturni minister Peter Gašperšič.

Zelo zadovoljen je bil tudi direktor železnic Dušan Mes: "Naslednjih nekaj let bo zelo težkih, ampak zdaj vsaj vidimo luč na koncu tunela, kar se tiče koprske proge".

"Neenakopravna kampanja"

Povsem drugačno je bilo razpoloženje med poraženci, saj je pobudnik referenduma Vili Kovačič najprej ošvrknil delo državne volilne komisije nato pa napovedal: "Zadevo bomo peljali naprej, gremo na ustavno sodišče in računsko sodišče. Rezultat ne čudi, ker je bila kampanja izrazito neenakopravna in pod vplivom strahu, groženj itd.".

Jože Duhovnik iz strokovne skupine JD je cinično dodal: "Ljudstvo ima vedno prav, ljudstvo si bo zaželelo tri milijardno investicijo, nočejo pa sprejeti enako izvedbo za 800 milijonov, in zato bo ljudstvo odgovarjalo".

V NSi-ju je Zvonko Lah povedal, da usodne korake prepuščajo naslednji vladi: "Imela bo čas, da vse spremeni, saj bodo pripravljalna dela potekala dve leti". Iz SDS-a pa so ob tako nizki udeležbi, ki so jo po njihovih besedah pričakovali, sporočili zgolj to, da o tako pomembnih strokovnih vprašanjih ne bi smeli odločati na referendumu.

Opolnomočenje projekta

Po uveljavitvi zakona o drugem tiru bo opolnomočenje dobilo projektno podjetje 2TDK, ki bo za 45 let postalo koncesionar in bo finančno in drugače upravljalo projekt izgradnje odseka Divača Koper. V prihodnjih dneh in tednih bodo ključni naslednji koraki: najprej odpiranje ponudb za izvedbo pripravljalnih del na progi in kmalu romanje meddržavne pogodbe med Slovenijo in Madžarsko v DZ.

Poslanci bodo ali pa ne bodo podprli načrta, da Madžarska vloži kapital v 2TDK, o čemer sta koalicijski partnerici SD in DeSuS v preteklosti izražali glasen dvom. A tudi brez vložka zalednih držav bi šel projekt po poti uresničitve, pač z večjim obsegom posojil, ki jih bodo obrodili pogovori zlasti z Evropsko investicijsko banko. Ključna pri vsem bodo tudi evropska sredstva, pa vprašanje: ali bo Junckerjev naložbeni sklad namesto republike Slovenije dal poroštvo za posojila.



Pogovori z Madžarsko

V referendumskem času so zastali tudi pogovori z Madžarsko, ki naj bi pri projektu sodelovala z 200 milijoni evrov. Dokončnega dogovora, kaj bo dobila v zameno za sodelovanje pri projektu, še ni. "Madžarska seveda pričakuje, da bo imela od projekta tudi svoje koristi, kar se tiče lažjega dostopa do infrastrukture," je dejal Dragonja.

Pogovori z Madžarsko se bodo zdaj nadaljevali in po Dragonjevih besedah bo treba najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani in s tem za poslance, ki bodo meddržavno pogodbo o sodelovanju vzhodne sosede pri projektu potrjevali. A tudi če takšne rešitve ne bo, ima vlada plan B, je ponovil. Ta je, da se manjkajočih 200 milijonov evrov zagotovi iz državnega proračuna.

Trenutno vlado tako čaka še odgovor na vprašanje, kako hiter ali pa zavlečen bo postopek umeščanja dveh tirov v prostor. Prav lahko se zgodi, da aktualna vlada ne bo zasadila lopate v tir oziroma predore, ampak v dovozne ceste, tako bo gradnja padla na prihodnja dva mandata. Obljuba, ki smo jo poslušali, je, da bo prvi vlak po drugem tiru peljal novembra 2025.

Kovačič s pobudo za ustavno presojo

Pobudnik referenduma in vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je v nedeljo takoj po zaprtju volišč dejal, da zakon o drugem tiru za primer pozitivnega izida referenduma čakata pobuda za oceno ustavnosti in računsko sodišče. "Projekt je neustaven, zato bomo prihodnji teden vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona in zadevo predali računskemu sodišču," je dejal.

G. K., Maja Derčar, Radio Slovenija