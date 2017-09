Na ogled trase drugega tira tudi pobudnik referenduma Kovačič

Popravili so jo v zavoju na Kraškem robu

19. september 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se je z nekaterimi nasprotniki vladnega projekta podal na ogled trase, ki jo nasprotniki zakona vidijo kot optimalno.

Kovačič je pred odhodom pojasnil, da so v delu civilne iniciative našli novo optimalno traso, pri čemer je pojasnil, da gre za nekoliko popravljeno različico trase profesorja na strojni fakulteti Jožeta Duhovnika. Popravili so jo v zavoju na Kraškem robu. Trasa bi potekala ob večini stare proge, kjer so zemljišča že odkupljena, tako da se s tem ni treba ponovno ukvarjati, je dejal pobudnik referenduma.

Strokovnjak za področje geografskih raziskav in član Krščansko demokratske stranke Damir Josipovič je pojasnil, da je problem vladne trase v tem, da gre praktično za en sam velik tunel, ki dosega skupno dolžino skoraj 21 kilometrov. Poleg tega gre za več kot kilometer viaduktov, tako da je po besedah Josipoviča ta trasa na prostem samo nekaj kilometrov.

Problem po Josipovičem mnenju niso samo ogromni stroški, ki izhajajo iz tega vrtanja, ampak tudi dejstvo, da v Sloveniji ni podjetij, ki bi bila kompetentna za gradnjo tako dolgih predorov, kar je po njegovih besedah povedal tudi že državni sekretar Jure Leben.

"Nekje v medijih je bilo zapisano, da je samo sedem ali osem izvajalcev v Evropi, ki so zmožni to delati, pa ne v Sloveniji. To pomeni, da projekt ne bo ustvarjal delovnih mest v Sloveniji oz. v zelo majhni meri, ampak bosta predvsem tehnologija in znanje pripeljana iz tujine," je dejal.

Kovačič je izpostavil, da je tehnologija, ki bi jo potrebovali za Duhovnikovo različico projekta, na razpolago in ima dveletni dobavni rok. "Pomembno je, kdaj bo projekt končan, in ne, kdaj bo zasajena prva lopata. Take butalščine v Sloveniji še ni bilo," je bil oster.

