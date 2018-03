Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 45 glasov Ocenite to novico! Tea Jarc je opozorila tudi na izredno slab položaj ženskih upokojenk, vsaka peta revna oseba pri nas je namreč upokojena ženska. Teh pa je enkrat več kot revnih upokojenih moških. Foto: BoBo Tudi 8. marec se je "zapakiralo" v neke potrošniške akcije. Ravno to nagovarjanje žensk k potrošništvu samo potrjuje v družbi zakoreninjene stereotipe, češ, ženske potrebujejo nakupovanje, da se počutijo bolje. Mojca Žerak, Iskra Udeleženci so opozorili na neprimerno ovrednoteno skrbstveno delo. Foto: MMC RTV SLO/Sabina Janičijević Kot pravi Mojca Žerak letos, tudi zato, ker je volilno leto, pričakujejo resen pristop do problematike položaja žensk in konkretne rešitve. Foto: MMC RTV SLO/Sabina Janičijević Dodaj v

"Namesto rož zahtevamo konec diskriminacije"

Protestni shod ob 8. marcu

8. marec 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Za 8. marec se radi spomnimo na ženske s kakšno čokolado ali rožo, a mi namesto rož zahtevamo konec diskriminacije, kakovostne javne storitve in enako plačilo za enako delo," je na shodu ob 8. marcu zbrane na Kongresnem trgu v Ljubljani nagovorila Tea Jarc s sindikata Mladi plus.

Ob mednarodnem dnevu žensk po vsem svetu potekajo protesti in pozivi k enakopravnosti žensk. Protestni shod, ki ga je organiziral delovni odbor za feminizem Študentske Iskre, je bil tudi v Ljubljani. Udeleženci shoda so ob prihajajočih volitvah opozorili na načine zatiranja žensk in predstavili zahteve za izboljšanje družbenega položaja žensk.

"Ženske smo še daleč od enakopravnega položaja z moškimi, zdi se mi, da je čas, da se 8. marec začne končno razumeti kot dan, ko zaznamujemo že dosežene pravice za ženske, hkrati pa se borimo za še pravičnejši položaj žensk v družbi," je sporočilo shoda za MMC pojasnila Mojca Žerak iz Iskre.





Sporočilo 8. marca se vse bolj izgublja

Tistim, ki se zdi shod nepotreben, češ, da so ženske pred zakonom že dosegle pravno-formalno enakost, Žerakova odgovarja, da enakopravnost na zakonodajni ravni ženskam še ne omogoča enakopravnega položaja v družbi. "To se vidi pri tudi diskriminaciji žensk na trgu dela, vidi se pri diskriminaciji žensk, ki si upajo vstopiti v politiko ali v druge "moške" sfere."

Žalosti jo tudi, da se sporočilo 8. marca vse bolj izgublja. Namesto da bi se osredotočili na to, da gre za delavski praznik, ki se je v zgodovino vpisal po zaslugi newyorških tekstilnih delavk, ki so stavkale zaradi nizkih plač in nehumanih delovnih razmer, dan žensk dobiva vse bolj potrošniški pridih. "Če je bil to še pred desetimi leti dan zahvaljevanja z nekimi simbolnimi darili, risbicami, kakšno rožo, se danes tudi ta praznik vse bolj uporablja za kovanje dobička. Tudi 8. marec se je "zapakiralo" v neke potrošniške akcije. Ravno to nagovarjanje žensk k potrošništvu samo potrjuje v družbi zakoreninjene stereotipe, češ, ženske potrebujejo nakupovanje, da se počutijo bolje."

Delodajalci mlade ženske pogosto vidijo kot strošek

Zbrani na shodu pričakujejo konkretne rešitve za izboljšanje družbenega položaja žensk. Ob tem so spomnili, da se neenakost med spoloma iz leta v leto ponovno povečuje. "V Sloveniji se znova povečuje plačna vrzel med ženskami in moškimi, hkrati pa se jim nalaga vse več skrbstvenega dela, ki ni ustrezno denarno ovrednoteno," je naraščajoče razlike naslovila Tea Jarc iz sindikata Mladi Plus.

Spomnila je tudi, da je položaj žensk močno odvisen tudi od njihovega položaja na trgu delovne sile, kjer so ženske še vedno v slabšem položaju kot moški. "Mlade ženske so pogosto v očeh delodajalca strošek, saj delodajalci pričakujejo, da bodo šle na porodniški dopust, da bodo večkrat izkoristile bolniško odsotnost zaradi skrbi za otroke ali starejše, ali ker menijo, da bodo ženske kot prioriteto postavile družinsko življenje, in ne službo," je pojasnila Jarčeva.

S tem, da se stanje na področju ženskih pravic pri nas izboljšuje, se ni mogla strinjati niti poslanka Levice Violeta Tomić. Opozorila je, da so pravice, ki smo si jih v preteklosti priborili, znova ogrožene: "Kot vemo, je bila leta 2000 pravica do umetne oploditve omejena, napada se pravica do kontracepcije in abortusa, kar pomeni, da gremo nazaj v srednji vek," je bila kritična Tomićeva, ki je opomnila, da se ženske s težavami spoprijemajo tudi na področju politike, kjer so tarča "najbolj seksističnih opazk, groženj, diskriminacije. Govori se o tem, kako je videti, kako se oblači."

Zakaj se udeležiti shoda za 8. marec?

"Pogosto se nam očita, da smo feministično oprane avše, ki nam nič ne manjka, vendar pozabljajo, da opozarjamo na realne družbene probleme, od neenakosti v plačilu, prekarnosti do tega, da bi skrbstveno delo, ki je psihično in fizično naporno, postalo primerno denarno ovrednoteno in sploh priznano za "pravo" delo," je odločitev za udeležbo na shodu pojasnila Simona. Klara pa je dodala, da se je shoda udeležila, ker "čuti njegovo sporočilo, saj se še vedno prepogosto zgodi, da se dogajajo krivice na podlagi spola, kar pa se v današnjem času ne bi smelo več dogajati, saj je preživeto."

Sabina Janičijević, Foto: BoBo in Sabina Janičijević (MMC)