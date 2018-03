Stavka žensk v Španiji "proti zavezništvu patriarhata in kapitalizma"

8. marec 2018

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 15:13

Madrid - MMC RTV SLO

V Španiji so na dan prve splošne stavke žensk odpovedali 300 vlakov, saj uslužbenke na španskih železnicah stavkajo, da bi na dan žena opozorile na neenakosti spolov. Stavko so podprle tudi visoke političarke.

24-urno stavko je sklicalo deset sindikatov in je prizadela tudi delovanje podzemne železnice. Feministične skupine so Španke ob tem tudi pozvale, naj cel dan ne trošijo denarja in opustijo vsa gospodinjska dela. Komisija 8. marec, krovna organizacija, ki je pozvala k stavki, si prizadeva za "družbo brez seksističnega zatiranja, izkoriščanja in nasilja". "Pozivamo k uporu in boju proti zavezništvu patriarhata in kapitalizma, ki želi, da samo ubogljive, podrejene in tiho. "Ne sprejemamo slabših delovnih pogojev niti da smo plačane manj kot moški za enako delo. Zato pozivamo k stavki," so zapisali.

Stavko so podprle nekatere visoke političarke, med njimi županji Madrida in Barcelone, Manuela Carmena in Ada Colau ter ministrica za kmetijstvo v španski konservativni vladi Isabel García Tejerina in predsednica madridske pokrajine Cristina Cifuentes.

Na poziv se je odzvala tudi španska igralka Penélope Cruz, ki je za danes odpovedala vse načrtovane promocije, možu Javierju Bardemu pa je tudi prepustila skrb za njuna otroka.

V večjih španskih mestih in skupno v 200 krajih po državi so bili organizirani shodi.

Velika večina podpira stavko

Anketa časnika El País je pokazala, da stavko podpira 82 odstotkov vprašanih, 76 odstotkov pa jih je mnenja, da imajo ženske v Španiji težja življenja od moških. "Ženska na neki točki vedno zadene v strop, ne glede na to, kako pripravljena je ali koliko magisterijev ima," je za El Pais povedala Elvira González, farmacevtka iz Madrida.

V Španiji so ženske v povprečju plačane med 13 (javni sektor) in 19 odstotki (zasebni sektor) manj od svojih moških kolegov, kažejo podatki Eurostata. Guardian medtem še navaja podatek, da so v Španiji lani partnerji ali nekdanji partnerji ubili 49 žensk, kar je pet več kot leto prej. Vladni podatki kažejo tudi, da so v porastu primeri nasilnih zlorab žensk. Poročil o takšnih primerih je bilo leta 2015 129.193, leta 2016 pa 142.893.

Stavke ne podpirajo vsi

Nekateri nad tovrstnim protestom niso navdušeni. Vladajoča konservativna Ljudska stranka meni, da so tovrstne akcije namenjene "feminističnim elitam, ne pa pravim ženskam z vsakodnevnimi težavami".

V ponedeljek pa je po poročanju Guardiana škof v San Sebastiánu José Ignacio Munilla dejal, da krščanstvo nasprotuje "radikalnemu feminizmu", češ da iz žensk in "pravega ženskega boja" dela žrtve.

