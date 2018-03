Po vsem svetu protesti za enakopravnost žensk

Protesti in stavke žensk

8. marec 2018 ob 16:41,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob mednarodnem dnevu žensk potekajo protesti in pozivi k njihovi enakopravnosti po vsem svetu. Pobudo za praznovanje mednarodnega dneva žensk je dala komunistka Clara Zetkin.

Na Filipinih se je na stotine aktivistk, oblečenih v rožnate in vijoličaste srajce, zbralo v znak protesta proti predsedniku Rodrigu Duterteju, ki velja za enega najhujših kršilcev pravic žensk v Aziji.

O protestih proti nasilju in diskriminaciji žensk poročajo tudi iz Indije. Udeležilo se jih je več tisoč ljudi. V New Delhiju so v glavni poslovni četrti v okviru kampanje Zaustavitev posilstva pripravili tudi človeško verigo. Protestniki so med drugim zahtevali ostrejše kazni za tiste, ki zagrešijo zločine nad dekleti in ženskami, ter učinkovitejše sodne procese, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



V Španiji poteka prva splošna stavka žensk, v okviru katere so bili organizirani shodi za enakopravnost žensk in zoper "zavezništvo patriarhata in kapitalizma" v 200 krajih po državi, tudi v največjih mestih. V Rimu pa je organiziran shod pod geslom Niti ena manj, s katerim hočejo delovne ženske v Italiji opozoriti na pomanjkanje varnih hiš, na moško nasilje, na spolno izsiljevanje na delovnem mestu in na problematiko visokega števila zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti pri prekinitvah nosečnosti.



Miro Cerar: Narejeni so bili pomembni koraki

V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in drugih položajih, je ob mednarodnem prazniku žensk ocenil premier Miro Cerar. A vse to po njegovih besedah ne pomeni, da ni prostora za izboljšave in priložnosti za zmanjševanje razlik.



Slovenija je na lestvici, ki temelji na globalnem indeksu varnosti, miru in žensk, na odličnem 4. mestu med 152 državami, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.



Indeks ameriškega instituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi državami in Kanado. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov pa smo še vedno najboljša država med novimi članicami EU na področju enakosti žensk in moških. K uvrstitvi je pripomogel visok delež žensk na položajih odločanja.





Iran: Ženska obsojena na dve leti zapora

Iz Irana medtem poročajo, da je bila ženska, ki je odstranila naglavno ruto, katere nošnja je v javnosti obvezna, obsojena na dve leti zapora. Teheranski tožilec Abas Džafari Dolatabadi je po poročanju BBC-ja dejal, da je bila ženska, ki sicer ni imenovana, obsojena zaradi "spodbujanja moralne pokvarjenosti".

Od 24 mesecev zapora jih je bilo 21 sicer suspendiranih, tako da bo v zaporu prestala tri mesece brez možnosti predčasne izpustitve. Tožilec je kritiziral suspendiranje večine njene kazni.

V zadnjih tednih je bilo v Iranu zaradi odstranitve naglavne rute aretiranih več deset žensk. Večina jih je bila pozneje sicer izpuščena brez ovadbe. Ženske v Iranu morajo od islamske revolucije leta 1979 v javnosti obvezno nositi naglavno ruto.

Več kot 100-letna tradicija praznovanja

Pobudo za praznovanje mednarodnega dneva žensk je dala nemška komunistka Clara Zetkin, ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk. Na drugi mednarodni konferenci socialističnih žena leta 1910 v Köbenhavnu je sicer predlagala, naj se mednarodni dan žensk praznuje 19. marca, kar so leto pozneje storili v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, pa tudi v Trbovljah.

Takrat so bile v ospredju zahteve po pravici žensk, da volijo in so izvoljene, pravici do zaposlitve in poklicnega izobraževanja in ukinitev diskriminacije na delovnem mestu. Nekaj let pozneje se je kot dan žensk uveljavil 8. marec. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan za mednarodni dan žensk razglasila z resolucijo leta 1977.

B. V., G. K.