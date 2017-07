Nov poziv DeSUS-a k odstopu Kolar Celarčeve

Židan glede proračunov 2018/19: Odvzete pravice bo treba vračati postopoma

Koalicija je glede razreza proračunskih izdatkov za naslednji dve leti še vedno neusklajena. Verjetno bo vlada razrez proračuna lahko potrdila šele prihodnji četrtek, je dejal predsednik SD-ja Dejan Židan.



Židan je po sestanku koalicije dejal, da ima občutek, da proračun, ki se pripravlja, "skuša slediti temu, da daje stabilnost na vseh porah družbenega življenja". "Sam se tudi zavedam, da je finančna ministrica pred težko nalogo, zato ker so marsikje pričakovanja ljudi, da bo stanje ponovno takšno, kot je bilo leta 2008," je dodal. Pravice, ki so se zaradi gospodarske krize zmanjšale, "bo treba vračati postopoma".

Na današnjem vrhu koalicije je bila po njegovih besedah dana tudi jasna zaveza, da se pravice, denimo socialne, "v nobenem primeru ne bodo zmanjševale". "To zagotovilo državljanom lahko damo," je poudaril Židan. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman izjav po vrhu koalicije ni dajala.

Židan nekonkreten glede podpore ministrici

Vlada je sicer pretekli teden opravila večurno razpravo o proračunih v okviru priprave predlogov sprememb proračunov za leti 2018 in 2019, a jo je prekinila. Medtem so koalicijski partnerji že nakazali, katerim resorjem je treba nameniti več denarja. Pereče je predvsem stanje v zdravstvu, zaradi česar se bo morala pristojna ministrica Milojka Kolar Celarc septembra tudi zagovarjati v DZ-ju.

Židan je povedal, da so se na vrhu koalicije pogovarjali tudi o interpelaciji. V SD-ju so prepričani, da morajo spoštovati koalicijsko pogodbo, je dejal. Ta govori tudi o tem, da se je treba izogibati podpiranju interpelacij in rušenju ministrov. "Koalicijska pogodba obstaja zato, da se je držimo. Istočasno pa vem, da je stanje v zdravstvu slabše, kot bi bilo ob mogoče učinkovitejšem delu," je dejal.

V stranki in poslanski skupini SD-ja bodo tako po besedah Židana morali pretehtati obe dejstvi, je dodal in poudaril, da bodo ministrici septembra v DZ-ju radi prisluhnili. Na vprašanje, ali se v SD-ju pridružujejo pozivu DeSUS-a k odstopu Kolar Celarčeve, Židan konkretno ni odgovoril. "Mi takšnega poziva nismo dali, ker je ministrica dobila interpelacijo od opozicijske stranke. Ministrica ima na razpolago tudi naša razmišljanja, marsikatero pobudo, sam bi si želel, da bi bile upoštevane. Tu je tudi odgovornost predsednika vlade, da oceni, ali še eno leto z njo vztrajati," je še dejal.



DeSUS želi odhod ministrice

V DeSUS-u so ponovili poziv ministrici k odstopu. Vodja DeSUS-a Karl Erjavec je ob tem napovedal, da bodo ministrici prisluhnili, a je vsi poslanci stranke ne bodo podprli pri interpelaciji.

V SD-ju že nekaj časa zahtevajo poseben vrh koalicije glede težav v zdravstvu, na katerem bodo morali oceniti, kako naprej. Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je pred nekaj tedni ocenil, da je ministrici položaj ušel iz rok. A se zaveda, da ministrica sama ne more zagotoviti več denarja za zdravstvo, pač pa bo morala svojo nalogo opraviti vlada, je dejal.

Tudi Erjavec je spomnil na predviden poseben pogovor koalicije o težavah, od izgub v bolnišnicah do nezadovoljstva s posameznimi zakonodajnimi rešitvami. DeSUS bo na to razpravo počakal, po Erjavčevih besedah pa bo pomemben tudi odziv premierja Mira Cerarja, ki je Kolar Celarčevo na lanski interpelaciji brezkompromisno podprl. Tedaj so v DeSUS-u tudi poudarili Cerarjevo odgovornost v primeru, da ne bo zdravstvene reforme in stanje na področju zdravstva ne bo urejeno.

Do septembra se bodo ta vprašanja po njegovem mnenju zbistrila. Po Erjavčevih navedbah je dejstvo, da zdravstveni sistem potrebuje več denarja, vendar je potrebna tudi racionalizacija. Ne zagovarja namreč tega, da bi dali v ta namen še več denarja, zadeve pa bi ostale neurejene, je poudaril in spomnil na dodaten denar za skrajševanje čakalnih vrst, ki pa pravih učinkov ni prinesel.

Kolar Celarc: DeSUS-ov minister ni zdržal pritiskov

Kolar Celarčeva ob pozivu DeSUS-a pravi, da je trdno prepričana, da izpolnjuje in uresničuje zaveze iz koalicijskega sporazuma. Ugotavlja pa, da je "ravno DeSUS tisti, ki v DZ-ju zavira postopke pri sprejemanju zakonodaje", ki zagotavlja dostopno in kakovostno javno zdravstvo vsem, tudi starejšim.

Vrnila jim je tudi žogico rekoč, da je imel DeSUS "priložnost, da bi uredil zdravstvo, ko je resor vodil njihov minister, pa ni zdržal pritiskov in je odstopil". "Naj spomnim, da je zdravstveni resor nekaj časa vodil tudi predsednik DeSUS-a," so ministričine besede navedli v sporočilu za javnost.

Ob tem je poudarila, da ji je mandat za vodenje zdravstvenega resorja ponudil predsednik vlade, potrdili pa so ga poslanci.

