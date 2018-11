Ob nakupih in prodajah nepremičnin je po novem potrebno gradbeno in morda tudi uporabno dovoljenje. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci Državni sekretar Aleš Prijon meni, da nov zakon omogoča več načinov legalizacije, pri katerih se postopek poenostavlja. Foto: Televizija Slovenija Sorodne novice Ministrstvo s spletno anketo ugotavlja učinkovitost prenovljene gradbene zakonodaje

Nova gradbena zakonodaja: večja zmeda ali enostavnejši postopki?

Ministrstvo za okolje opravlja spletno anketo o novi gradbeni zakonodaji

11. november 2018 ob 20:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Večja preglednost, hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja, legalizacija nekaterih črni gradenj, to so bili cilji nove prostorsko-gradbene zakonodaje. Vendar številni menijo, da se ti cilji po 1. juniju, ko je bila sprejeta, niso uresničili.

Postopki so namreč dolgotrajnejši, upravne enote naj bi se utapljale v delu, hipotekarni kredit za določene nepremičnine pa je težko ali celo nemogoče dobiti. To, da sprejeta zakonodaja res kliče po nujnih spremembah, bi lahko sodili tudi po tem, da se je pristojno ministrstvo odločilo, da bo o njej na spletu opravilo anketo. Svoje pripombe lahko pošljete do 23. novembra.

Ob nakupih in prodajah je po novem potrebno gradbeno in morda tudi uporabno dovoljenje. Težava je v tem, da je vsaka tretja nepremičnina brez ustreznega dovoljenja. Nakup nepremičnine pa lahko otežijo še banke, ki za najem stanovanjskega posojila zahtevajo več, kot jim predpisuje zakonodaja.

Ali nova gradbena zakonodaja res prinaša več težav kot rešitev, je v TV Dnevniku pojasnjeval Aleš Prijon, državni sekretar na ministrstvu za okolje.

Ob nakupu oziroma prodaji nepremičnine do zdaj ni bilo treba predložiti gradbenega dovoljenja. Kaj se je tako zelo spremenilo, da je to po novem nujno?

Po novem zakonu prepoveduje pravne posle z nepremičninami, ki nimajo gradbenega dovoljenja. Ta sprememba je bila uvedena za zaščito državljanov, kupcev nepremičnin. Na to težavo nas je opozorila varuhinja človekovih pravic. V nekaterih primerih so se kupci znašli v hudih težavah. Kupili so nepremičnino, ki je niso mogli legalizirati iz različnih razlogov. To so tragične situacije. Država je v teh primerih dolžna zaščititi državljane, ki se znajdejo v stiski, zato smo to vnesli v zakonodajo. Na takšne primere pa nas je opozorila tudi stroka.

Pravite, da zakonodaja zdaj bolj ščiti kupca. Kupci pa menijo, da uvajate dodatno papirologijo, ki jemlje ogromno časa in denarja.

To verjetno ne bo držalo, ker nov zakon omogoča več načinov legalizacije, pri katerih se postopek poenostavlja. Vsi, ki sodelujejo v postopkih, so v lažjem položaju. Razlika je v tem, da so predtem lahko prodajalci svojo napako pri nepremičnini preložili na kupca, ki se je potem moral ukvarjati s to težavo. Zdaj mora pred sklenitvijo posla to rešiti prodajalec.

Največ težav kupcem povzročajo banke. Na primer, banka zahteva potrdilo o uporabnem in gradbenem dovoljenju za nepremičnino, zgrajeno pred letom 1968, kar je po besedah nepremičninskih posrednikov včasih težko dobiti. Kaj naj stori kupec, ki zaradi tega ne more dobiti stanovanjskega posojila?

Te situacije se pojavljajo, ker banke ščitijo svoje posle. Ne zahtevajo samo gradbenega dovoljenja, temveč nekatere banke, zahtevajo tudi uporabno dovoljenje, čeprav zakon tega ne zahteva. S tem zaščitijo svoja posojila, ki jih želijo dati le za čiste situacije, za nekaj, kar je v naravi tisto, kar naj bi bilo po dokumentih. Za objekte, starejše od leta 1968, je enostavno pridobiti uporabno dovoljenje. Zato ne potrebujete nobenih načrtov, ker obstaja predpostavka, da je bilo za vse te objekte izdano gradbeno in uporabno dovoljenje. Vsa dovoljenja je enostavno pridobiti, saj večina objektov ima gradbena dovoljenja. Vsak lastnik objekta je dolžan hraniti gradbeno dokumentacijo. Če pa teh dokumentov ni, se je treba obrniti na upravno enoto. To pomeni izpolnitev obrazca, plačilo nekaj evrov takse in v petnajstih dneh je mogoče dobiti dovoljenje. V težavah so prodajalci, ki imajo nelegalne objekte. Ti pa morajo urediti status svojega objekta.

Banke zahtevajo tudi uporabno dovoljenje za nedokončano stavbo, česar seveda ni mogoče zagotoviti, saj uporabno dovoljenje dobimo, ko je stavba zgrajena. Kaj naj storijo kupci?

To je nemogoče in kaže na nerazumevanje banke, če zahteva kaj takšnega. Kupec naj se obrne na drugo banko, ki pozna postopke.

Zakonodaja je močno obremenila tudi upravne enote, ki so zasute z zahtevki. Kaj boste storili, da bodo kupci in prodajalci nepremičnin hitreje pridobili ustrezna dovoljenja?

Sam zakon ničesar ne spreminja. Postopki so celo enostavnejši. Spremenilo se je morda to, da je zakon spodbudil k urejanju nerešenih zadev iz preteklosti. Če so upravne enote zato malo bolj obremenjene, je to samo trenutna situacija, ki bo sčasoma izzvenela. Potem bomo imeli bistveno boljše razmere na trgu in državljani bodo bistveno bolj zaščiteni.

G. C.