Novo dno SMC-ja, skokovita rast SDS-a in NSi-ja

Anketa časnika Delo

5. junij 2017 ob 08:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Javnomnenjska raziskava je pokazala skokovito rast podpore strankama SDS in NSi. Največji vladni stranki pa so vprašani tokrat namenili najnižjo podporo do zdaj.

Stranka SDS se je po tokratni anketi časnika Delo močno utrdila na prvem mestu, in sicer s 17,9-odstotno podporo. Sledi ji SD, ki bi ga volilo 13,6 odstotka anketiranih. Tretje mesto tokrat zaseda NSi z 9,7-odstotno podporo, četrto pa ZL z 8,6-odstotno podporo.

Vladni SMC bi volilo le še 5,4 odstotka vprašanih, podpora pa je padla tudi DeSUS-u (3,5 %). Sledi stranka Glas za otroke in družine (3 %).

Ta mesec je nekoliko padla tudi podpora vladi. Še naprej jo podpira deset odstotkov, nepodpornikov pa je manj kot polovica. Vladi je srednjo oceno dalo skora 40 odstotkov vprašanih.

Priljubljenost posameznih politikov

Junijski barometer priljubljenosti politikov je pri večini pokazal nižjo oceno od tiste v maju. Na vrhu sicer ostaja predsednik republike Borut Pahor, ki mu sledijo evropska komisarka Violeta Bulc, evropska poslanka Tanja Fajon, predsednik SD-ja Dejan Židan in predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Padanju so kljubovali le poslanec SD-ja Matjaž Han, ki je najbolj skočil navzgor in je šesti, ter poslanec NSi-ja Matej Tonin, poslanec SD-ja Matjaž Nemec, poslanec ZL-ja Luka Mesec, predsednica NSi-ja Ljudmila Novak in evropski poslanec Lojze Peterle. Na lestvici je najbolj padel poslanec ZL-ja Matjaž Hanžek, premier Miro Cerar pa se je znašel na robu izpada z barometra.

Z lestvice se poslavljata predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in predsednica Zavezništva Alenka Bratušek, nanjo se vračata predsednik SDS-a Janez Janša in predsednik SNS-a Zmago Jelinčič.

Spletno in telefonsko anketo je na vzorcu 1.000 anketirancev med 30. majem in 2. junijem opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.

Al. Ma.