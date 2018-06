Ob mednarodnem dnevu očetje pozvani k večji vključenosti v vzgojo otrok

17. junij 2018 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski očetje za dom in otroke skrbijo v 82 odstotkih, kar jih v EU-ju uvršča na 2. mesto tik za Švedsko, slabše pa se odrežejo pri kuhanju, saj jih to veščino obvlada zgolj 27 odstotkov. Mednarodni dan očetov v Sloveniji in po svetu zaznamujemo vsako tretjo nedeljo v juniju.

"Očetje v Sloveniji že vrsto let veliko izkoristijo očetovski dopust," je ob mednarodnem dnevu očetov poudarila ministrica, ki opravlja tekoče posle, Anja Kopač Mrak. Spomnila je, da je ministrstvo poleg odprave varčevalnih ukrepov pri otroških dodatkih v zadnjem obdobju pravico do plačanega očetovskega dopusta še razširilo, tako da v letošnjem letu znaša 30 dni. Ob tej priložnosti je očete povabila, da se še dejavneje kot doslej vključujejo v družinsko življenje in predvsem v varstvo in vzgojo otrok.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sicer prepričani, da je treba vzpostaviti mehanizme, ki bodo omogočali večjo usklajenost med spoloma v gospodinjstvu. Zdaj namreč kar v 90 odstotkih starševski dopust in možnost za odsotnost z dela zaradi bolezni otroka izkoristijo mame.

V Sloveniji je bilo po navedbah državnega statističnega urada po popisu 2015 na začetku leta 2015 med odraslimi moškimi več kot pol milijona očetov, skoraj 313.000 med njimi pa jih je živelo v družinah skupaj s svojimi otroki. Z večino teh je poleg otrok živela tudi žena ali zunajzakonska partnerka, vsak 12. oče pa je živel sam z otroki.

Za otroke so odločajo vedno starejši

Ne le ženske, ampak tudi moški, ki se odločajo za starševstvo, so čedalje starejši. Od leta 1980 do leta 2014 se je povprečna starost očeta ob rojstvu otroka zvišala za 4,3 leta, na 33,4 leta. Za približno dva odstotka otrok, rojenih leta 2014, podatki o očetu niso znani.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so bili očetje še leta 1992 navzoči pri manj kot desetini porodov, leta 2014 pa že skoraj pri 80 odstotkih porodov.

Očetje, ki so po podatkih iz popisa 2015 živeli skupaj s svojimi otroki, so bili v povprečju stari 49,7 leta. Povprečno najmlajši so bili tisti, ki so živeli s partnerko v zunajzakonski skupnosti, saj so bili v povprečju stari 42 let. Povprečno 9,3 leta starejši so bili očetje, ki so bili poročeni. Povprečno najstarejši oz. v povprečju stari 53,5 leta so bili tisti očetje, ki so živeli sami z otroki.

Očetov samohranilcev je malo

Družine, ki jih sestavljajo oče in otroci, so v Sloveniji sicer redke, vendar se njihovo število povečuje. Od popisa 1981, ko jih je bilo nekaj nad 9500 in so predstavljale 1,8 odstotka vseh družin, se je njihovo število do leta 2015 povečalo za skoraj 17.300 na več kot 26.800, kar je predstavljalo 4,7 odstotka vseh družin. V večini med njimi skupaj z očetom živi samo en otrok, v vsaki četrti takšni družini pa dva. Istospolnih partnerskih skupnosti z otroki je bilo leta 2015 17.

V vseh državah članicah EU-ja skrbi za otroke, opravlja gospodinjska dela in kuha precej večji delež žensk kot moških. Leta 2016 je dnevno skrbelo za svoje otroke 92 odstotkov žensk, starih od 25 do 49 let, medtem ko je pri moških ta delež znašal 68 odstotkov, kažejo podatki Eurostata.

Delitev gospodinjskega dela

V Sloveniji je bilo žensk, ki so skrbele za dom in otroke, 88 odstotkov, moških pa 82 odstotkov. Med članicami EU-ja so bile razlike med ženskami in moškimi manjše le še na Švedskem, kjer je za gospodinjstvo in za otroke skrbelo 96 odstotkov žensk in 90 odstotkov moških. Največje razlike so bile v Grčiji, kjer je za gospodinjstvo in za otroke skrbelo 95 odstotkov žensk in 53 odstotkov moških.

Slabše pa so se moški v Sloveniji odrezali pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih in kuhanju, saj so se s 27 odstotki uvrstili v zadnjo tretjino članic EU-ja.

Ljudje brez otrok umrejo prej

Po raziskavi skupine znanstvenikov, ki so jo objavili lani v reviji Journal of Epidemiology & Community Health, moški in ženske z vsaj enim otrokom živijo dlje kot tisti brez otrok. Pri starosti 60 let je razlika v pričakovani življenjski dobi med tistimi z otroki in tistimi brez njih do dveh let, so navedli. Teoretično bi lahko bil razlog v družbeni in finančni podpori otrok staršem v starosti, ki je starejši brez otrok nimajo. Očetje so v primerjavi z materami še na boljšem, so ugotovili v raziskavi.

Mednarodni dan očetov, ki ga v Sloveniji zaznamujemo tretjo nedeljo v juniju skupaj z večino držav sveta, je neuradni praznik, ki tako kot materinski dan izvira iz ZDA.

G. K.