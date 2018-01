Minuto čez polnoč na svet prišla dva dečka - v Ljubljani in Trbovljah

Ne bo več varčevanja pri otroških dodatkih

1. januar 2018 ob 09:57,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prva novorojenčka - dečka - v novem letu v slovenskih porodnišnicah sta se rodila minuto čez polnoč v Ljubljani in v Trbovljah. Deset minut za njim se je v ljubljanski porodnišnici rodila tudi prva deklica letos.

V prvih urah novega leta se je v Ljubljani rodilo sedem otrok. V celjski porodnišnici se je prvi deček rodil ob 4.59, prav tako je deček prvi novorojenček letos v brežiški porodnišnici. Rodil se je ob 1.04. Tudi v Postojni so na svet kot prvega letos pospremili dečka, na svet je privekal ob 1.39.

V Kranju pa je mamica dečka ob 6.20 rodila doma.

Porodnišnico na Jesenicah, kjer na rojstvo prvega otroka letos še čakajo, bo danes obiskal predsednik republike Borut Pahor. V mariborski porodnišnici pa se bo mudil predsednik vlade Miro Cerar, ki bo obiskal tudi urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

V Ljubljani letos 173 parov dvojlčkov in trojčki

V ljubljanski porodnišnici so na zadnji dan v letu imeli 14 porodov, od tega pet dečkov in devet deklic. V celem letu 2017 so zabeležili 5.928 porodov, od tega kar 173 parov dvojčkov, enkrat pa so se rodili tudi trojčki.

Konec varčevanja pri otroških dodatkih

Leto 2018 staršem prinaša konec varčevanja države pri otroških dodatkih. Tudi pomoč ob rojstvu otroka bo znova univerzalna pravica, tako da bodo do 280 evrov upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. Ta rešitev sicer še ni sprejeta v državnem zboru, vendar bo izplačilo po navedbah ministrstva zagotovljeno.

Več očetovskega dopusta

V letu 2018 bodo imeli očetje na voljo 30 dni plačanega očetovskega dopusta, kar je pet dni več kot lani in deset več kot leta 2016. Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od danes ima pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najpozneje pa do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole.

To velja za vse očete novorojenčkov, ki bodo prvič uveljavljali pravico do očetovskega dopusta in vložili vlogo v novem letu. Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do petih plačanih dni oziroma v letu 2017 do desetih plačanih dni.

Če so jih že izrabili, bodo imeli možnost izrabiti še deset oziroma pet dni. Če pa teh desetih oziroma petih plačanih dni še niso izrabili, bodo lahko izrabili 15 dni v strnjenem nizu. Za očete z otrokom, ki je starejši od treh let, pa ta ureditev ne velja.

A. S.