Ob stanovanje, ker mu ni uspelo dokazati izvora denarja

Tožilstvo opravilo finančno preiskavo 200 oseb, za odvzem premoženja vložilo 18 tožb

8. marec 2017 ob 19:43,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V petih letih od sprejema zakona o odvzemu premoženju nezakonitega izvora je država uspela pravnomočno odvzeti za pol milijona evrov spornega premoženja.

"Sodišče izreče sodbo, v kateri ugotovi, da je premoženje nezakonitega izvora, ga odvzame lastniku in odloči, da postane last Republike Slovenije," je zaključek postopka povzela Mihela Mohorič, podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča. Začne se z odredbo tožilca, ki sestavi preiskovalno skupino s predstavniki finančne uprave, komisije za preprečevanje korupcije in urada za preprečevanje pranja denarja. Do danes je bilo skupno odrejenih 32 finančnih preiskav zoper 121 fizičnih oseb in 76 pravnih oseb, od tega je trenutno odprtih (niso bile niti z odredbo ustavljene, niti ni bila na njihovi podlagi vložena tožba) 14 finančnih preiskav zoper 42 fizičnih in 1 pravno osebo, so pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu.

V slabih petih letih po uveljavitvi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je po tem zakonu prišlo šele do druge pravnomočne obsodbe. V prvem primeru je država Andreju Lapornik odvzela 309.000 evrov. V drugem primeru pa bo prvič vzela nepremičnino, ki naj bi bila kupljena z denarjem nezakonitega izvora. Gre za stanovanje v Izoli, ki ga je sodišče odvzelo obsojenemu trgovcu z orožjem in mamili Senadu Pavlekoviću in je postalo last države, ki je že sprožila postopke.

"Najprej je na vrsti učinkovito evidentiranje spremembe lastništva v zemljiški knjigi, k čemur je pristopilo državno pravobranilstvo," je pojasnila Barbara Lipovšek s specializiranega državnega tožilstva.

Čakajo na odločitev o Tošiću

Odvzeto stanovanje bo nato prevzelo ministrstvo za javno upravo, ki bo skušalo poiskati najučinkovitejši način uporabe. "Bodisi se bo to končalo s prodajo bodisi z namenitvijo za kakšen drug potreben razlog," je pojasnila Lipovškova.

Sodišča pa čakajo odločitev ustavnega sodišča v primeru odvzema premoženja Dragana Tošića,od tega pa bodo odvisni tudi nadaljnji postopki v podobnih primerih.

Tožilstvo je do danes skupaj za odvzem premoženja sicer vložilo 18 tožb, med njimi tudi za odvzem skoraj dveh milijonov evrov nekdanjemu direktorju Intereurope Andreju Lovšinu in dobrih 100.000 evrov nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju.

A. Č., J.B.