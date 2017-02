Nekdanji vodilni v Mipu obsojeni na zaporne kazni. Sledijo pritožbe.

Sodba še ni pravnomočna

17. februar 2017 ob 12:26,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 14:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodišče je nekdanje vodilne v Mipu, Vojteha in Marka Volka ter Martina Kovača, obsodilo na zaporne kazni. Vojtehu Volku je prisodilo šest let zapora, drugima dvema pa po dve leti in pol.



Po oceni sodišča so bila v sojenju, ki se je začelo spomladi 2015, dokazana vsa očitana kazniva dejanja. Nekdanji vodilni v Mipu sicer na tokratni narok niso prišli. Sodba še ni pravnomočna, obsojeni pa se nanjo lahko pritožijo v 15 dneh po prejemu pisnega izreka.

Sodnica Jasmina Javornik je presodila, da je nekdanji vodilni v Mipu Vojteh Volk storil kaznivo dejanje zlorabe položaja in preslepitve bank pri pridobitvi posojila. Za preslepitev bank sta bila obsojena tudi nekdanji vodja Pomurke Martin Kovač in nekdanji direktor Mipa Marko Volk.

Pritrdilo je tožilki Mateji Gončina, da je Vojteh Volk zlorabil položaj, ko je prek svojega srbskega podjetja Kolbis svojemu italijanskemu podjetju Eurovit nezakonito pridobil 315.000 evrov premoženjske koristi.

Preslepili kar pet bank

Prav tako je sodnica presodila, da so vsi trije namenoma preslepili pet bank in jih oškodovali za približno šest milijonov evrov. Bankam so posredovali prirejene bilance, da so dobili nova posojila, podjetje pa je šlo kljub temu leta 2009 v stečaj.

Nekdanji lastnik Mip, ki je dobil najvišjo kazen, je dejansko odločal o vseh pomembnih poslovnih odločitvah, je dejala sodnica Javornikova. Kazniva dejanja so storili v sostorilstvu, vendar pa se je v dokaznem postopku izkazalo, da je imel Vojteh Volk nekoliko večjo vlogo.

Neizvedljiva pogodba

Vsi trije pa so vedeli, da je pogodba o storitvah in terjatve, ki so bile vnesene v poslovne izkaze za leto 2007, neizvedljiva in nikoli ne bo izpolnjena, kljub temu pa so o tem zavajali banke, da bi Mip dobil posojilo. "Bankam so poslali neresnične podatke, pomembne pa zamolčali," je poudarila.

Prepričana je, da banke Mipu ne bi odobrile posojil, če bi vedele, kakšno je resnično stanje v Mipu in da družba posluje z izgubo. "Vsi trije so bili prisotni na sestankih s konzorcijem bank in zatrjevali, da gre za resnične podatke," je dejala.

Manj zapora zaradi nekaznovanosti

Sodnica pa ni v celoti sledila predlogu tožilke pri izreku kazenskih sankcij. Vojteha Volka je obsodila na leto dni zapora manj, kot je predlagala Gončinova, Martina Kovača in Marka Volka pa na pol leta manj. Med drugim je izpostavila, da obtoženci doslej še niso bili obsojeni, kazniva dejanja pa so po njenem mnenju storili, da bi preprečili stečaj Mipa. Prav tako je izpostavila časovno oddaljenost od obravnavanih dejanj.

Sodnica se tudi ni odločila za izrek stranskih denarnih kazni, saj, kot je dejala, te običajno prisojajo, ko gre za dejanja iz koristoljubja, česar pa sama ni zaznana. S kaznivimi dejanji so namreč pridobivali sredstva za družbe, krediti so bili namenjeni za obratna sredstva, čeprav so bili pridobljeni s preslepitvijo. Sodišče prav tako ni izreklo ukrepa prepovedi opravljanja vodstvenih funkcij.

Tožilka zadovoljna

"Mislim, da bomo v prihodnje s preprečevanjem takšnih kaznivih dejanj vsi prispevali k boljšemu gospodarstvu naše države in bomo vsi državljani živeli v večji blaginji," je sodbo po izreku komentirala državna tožilka Gončinova. S sodbo je zadovoljna tako po vsebinski utemeljenosti kot tudi po višini izrečenih kazni, ki po njenih besedah bistveno ne odstopajo od tožilskega predloga. "Menim, da ima današnja sodba širši pomen za celo Slovenijo in je jasen pokazatelj naše države, da ne toleriramo kaznivih dejanj na škodo gospodarstva," je izpostavila.

Odškodnine le s pravdanjem

Banke je s premoženjsko-pravnim zahtevkom usmerila na pravdo, saj so jim bile terjatve že priznane v stečajnem postopku, obtoženci pa s temi kaznivimi dejanji niso imeli neposredne premoženjske koristi.

Tožilka se bo o pritožbi še odločala

Tožilka bo zdaj preučila sodbo in se odločila, ali se bo pritožila na to, da sodišče trojici ni izreklo tudi denarnih kazni in odvzema premoženja. To, da jih na sodišče danes ni bilo, je ni presenetilo, je pa izrazila upanje, da bodo vsi trije odslužili kazen, če bo ta pravnomočna. Tožilka je še izrazila prepričanje, da bodo banke odslej bolj previdne pri podeljevanju kreditov.

Zagovorniki se bodo pritožili

Sodba pa je presenetila Kovačevega odvetnika Mitjo Jeleniča Novaka, saj je dokazni postopek po njegovem mnenju zelo prepričljivo dokazal, da so banke natančno vedele, kakšno je finančno stanje Mipa, in niso bile z ničemer zavedene glede stanja v podjetju. Sodnica je očitno stvar videla drugače, zato se je treba po njegovih besedah s to odločitvijo zdaj sprijazniti, se bodo pa nanjo pritožili.

Kovača sicer ni bilo na sodišče, ker je po besedah njegovega odvetnika na službeni poti v ZDA. Zavrnil je namige, da bi bila njegova stranka na begu, in izpostavil, da je bil Kovač odsoten tudi med sojenjem, pri čemer je sodnica izostanek vedno sprejela. Če bi ocenjevala, da je njegova navzočnost nujna, bi se obravnav udeležil, je dodal.

Tudi zagovornik Marka Volka Uroš Keber je pojasnil, da na izreku sodbe prisotnost obtoženih ni potrebna in dodal, da je stranka po njegovih predvidevanjih zadržana.

Kot je dodal, je treba zdaj počakati, da prejmejo še pisno argumentirano sodbo, jo preučiti, nato pa, kot je dejal, si glede na stališče svoje stranke težko predstavlja, da se ne bi pritožili.

Ovadbe zoper omenjeno trojico so leta 2010 podali novogoriški kriminalisti, ki so eno leto preiskovali stečaj družbe. Preiskavo so začeli na podlagi več kazenskih ovadb proti več fizičnim in pravnim osebam, prvo pa je marca 2009 podala SID banka.

T. K. B., Al. Ma.