Otroška srčna kirurgija tik pred volitvami tema v državnem zboru

Izredna seja na pobudo SDS-a in NSi-ja

22. maj 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tik pred volitvami se bodo poslanci na predlog SDS-a in NSi-ja še enkrat sešli na izredni seji - razpravljali bodo o razmerah v otroški srčni kirurgiji. Glasovanja o priporočilih ne bo, saj jih na matičnem odboru niso potrdili.

Pred dvema tedoma je vodstvo UKC Ljubljana javnost obvestilo, da so dali odpoved trije otroški kardiologi in da je treba nujno poiskati rešitev, sicer bo program otroške srčne kirurgije ukinjen, vse otroke s srčnimi težavami pa bodo morali poslati na zdravljenje v tujino. Teden dni pozneje so naznanili dogovor o sodelovanju s šestimi tujimi strokovnjaki iz Hrvaške in Češke.

Zbornica zaskrbljena

Na to se je v ponedeljek odzvala Zdravniška zbornica Slovenije, v kateri po besedah njene predsednice Zdenke Čebašek Travnik menijo, da predlagane rešitve niso primerne. Skrbi jih, kako bo deloval sam sistem - koliko časa bodo tujci dejansko v Sloveniji, kako bo zagotovljen prenos znanja, kam se bodo lahko obrnili dežurni zdravniki, ki bodo zdravili obravnavane otroke, kako bo torej potekala komunikacija med osebjem in starši.

V Kliničnem centru so v odzivu vnovič zatrdili, da so te rešitve zgolj začasne ter da bo treba dolgoročno usposobiti in zagotoviti stalno navzočnost domačih zdravnikov.

Glasovanja ne bo

O pereči problematiki bodo torej zdaj govorili v državnem zboru, čeprav so poslanci tik pred koncem mandata. Prav zato del stroke opozarja, da naj se politika tik pred volitvami ne vmešava v zadeve, ki jih ne more rešiti. V SDS-u in NSi-ju so sicer želeli vladi, ki opravlja tekoče posle, predlagati, naj takoj pripravi nabor nujnih sanacijskih ukrepov in da naj vlada poskuša doseči, da otroški kardiologi, ki so napovedali odhod, do dejanskega odhoda opravljajo vsaj urgentne posege. Poleg tega naj se dogovori s priznano kliniko v eni od sosednjih držav za takojšnjo obravnavo urgentnih primerov, poskrbi pa naj tudi za nujni prevoz malih bolnikov v tujino. A teh sklepov na pristojnem parlamentarnem odboru niso potrdili, zato na izredni seji o njih ne bodo glasovali.

Sejo si lahko od 11. ure v živo ogledate na 3. programu TV Slovenija ali prek RTV4D.

A. S.