Pahor in Šarec v drugem krogu prepričevanja volivcev

Tritedenska kampanja pred drugim krogom predsedniških volitev

23. oktober 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prvem krogu predsedniških volitev, ki jih je zaznamovala nizka volilna udeležba, sta največ glasov prejela aktualni predsednik republike Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec. Drugi krog volitev bo 12. novembra.

Boruta Pahorja je na nedeljskem glasovanju, na katerem je bila volilna udeležba le 43,57-odstotna, podprlo 47,07 odstotka volivcev, kamniškega župana Marjana Šarca pa 24,97 odstotka, kažejo delni neuradni izidi volitev po preštetih 99,9 odstotka glasovnic. Izidom nedeljskega glasovanja bodo v ponedeljek prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez teden dni, 30. oktobra, pa bodo prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Vendar ti glasovi izidov nedeljskega glasovanja ne morejo bistveno spremeniti.

Izid predsedniških volitev bosta ob 12.00 uri v živo na MMC-ju komentirala Andraž Zorko iz agencije Valicon in novinar Slavko Jerič.

Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja, ki pa še ne bodo uradni. Postopek ugotavljanja uradnega izida prvega kroga volitev mora biti končan do 3. novembra. Drugi krog volitev bo 12. novembra.

Pahorja in Šarca tako čaka tritedenska kampanja, v kateri bosta poskušala nagovoriti volivce, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate ali pa so ostali doma.

"Kar smo skupaj dosegli, je izjemen rezultat, ki nam pravi, da je bilo delo dobro opravljeno, da pa bo treba v naslednjih treh tednih te rezultate še nekoliko bolj prepričljivo predstaviti," je po nedeljskih volitvah napovedal Pahor, ki je tudi na volitvah pred petimi leti nastopil v drugem krogu.

Ali je mogoče presenečenje?

Marjan Šarec je dejal, da se veseli drugega kroga, "v katerem bomo, upam, obdelali vse teme, ki jih morda v prvem nismo". To so po njegovih besedah teme, ki zadevajo navadne ljudi. "V minulih dneh sem bil deležen veliko pokroviteljskih pogledov, mnogi so mislili, da nimam možnosti za drugi krog ... A veliko ljudi zaupa vame in verjame, da se da tudi v prihodnje delati drugače," je menil Šarec, ki napoveduje tudi možnost presenečenja v drugem krogu.

Kandidat Delež glasov Borut Pahor 47,07 % Marjan Šarec 24,97 % Romana Tomc 13,74 % Ljudmila Novak 7,15 % Andrej Šiško ,2,22 % Boris Popovič 1,79 % Maja Makovec Brenčič 1,72 % Suzana Lara Krause 0,77 % Angelca Likovič 0,58 %

Pahor – zmagovalec v vseh volilnih enotah

Pahor je največ glasov izmed vseh devetih kandidatov dobil v vseh volilnih enotah, v treh pa so mu volivci namenili tudi absolutno večino. S Šarcem sta bila najbolj izenačena v volilni enoti Kranj. Med volilnimi okraji je bil Pahor najuspešnejši v Murski Soboti, Šarec pa v domačem Kamniku.

Pahorju so najvišjo podporo namenili v volilni enoti Ptuj (54,1 odstotka), absolutno večino pa je dobil tudi v volilnih enotah Maribor (52,06 odstotka) in Postojna (51,35 odstotka). Tik pod 50-odstotnim pragom je Pahor ostal v volilnih enotah Novo mesto (49,68 odstotka) in Celje (49,32 odstotka).

V volilni enoti Ljubljana Bežigrad je glas za Pahorja oddalo 42,53 odstotka volivcev, v volilni enoti Ljubljana Center pa 42,09 odstotka. Najnižjo podporo je aktualni predsednik imel v volilni enoti Kranj, kjer je zanj glasovalo 37,68 odstotka volivcev.



V volilni enoti Ljubljana center je glas za Šarca oddalo 28,6 odstotka volivcev, v volilni enoti Novo mesto 25,24 odstotka, v volilni enoti Celje 24,2 odstotka, volilni enoti Maribor 19,78 odstotka, v volilni enoti Postojna pa 18,09 odstotka volivcev. Najnižjo podporo je Šarec dobil v volilni enoti Ptuj (17,07 odstotka).

Šarec najuspešnejši v volilni enoti Kranj

Najboljši izid je Marjan Šarec dosegel v volilni enoti Kranj, saj je tam zanj glasovalo 34,48 odstotka volivcev. Več kot tridesetodstotno podporo je dobil tudi v volilni enoti Ljubljana Bežigrad (30,14 odstotka).

