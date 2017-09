Pahor išče naslednika Sedlarjeve v KPK-ju

Poziv odprt do 27. oktobra do 15. ure

29. september 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je podpisal javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Zbiranje kandidatur za mesto, ki je po odstopu Alme Sedlar ostalo prazno, bo potekalo do 27. oktobra do 15. ure, so sporočili iz urada predsednika republike. Hkrati z javnim pozivom za zbiranje kandidatur je Borut Pahor pozval vse institucije, ki so po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije dolžne imenovati člane izbirne komisije, da to storijo najpozneje v 30 dneh.

Predsednik republike namestnico oziroma namestnika predsednika KPK-ja namreč imenuje izmed kandidatov, ki mu jih po končanem izbirnem postopku posreduje izbirna komisija.

Za spremembo postopka

V Pahorjevem uradu ob tem dodajajo, da je predsednik že večkrat neuradno in uradno predlagal spremembo tega postopka, saj meni, da je premalo pregleden. "V postopku ima namreč izbirna komisija veliko moč, a hkrati nobene odgovornosti, predsednik pa lahko njeno mnenje samo sprejme ali zavrne," so zapisali.

Imenovanje nove namestnice oz. namestnika predsednika KPK-ja je potrebno, ker je Sedlarjeva Pahorja 12. septembra obvestila, da nepreklicno odstopa z mesta namestnice predsednika KPK-ja. Kot razlog je navedla, da je delo v senatu prišlo do točke, ko je njeno delo popolnoma onemogočeno. Med njo in predsednikom komisije Borisom Štefanecem so se namreč že dalj časa pojavljala večja nesoglasja.

Al. Ma.